العبادي: العراق سيشهد تغيرات جذرية في المرحلة المقبلة

تكريت: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين، إن” العراق سيشهد تغيرات جذرية في جميع الميادين في المرحلة المقبلة”.

وأضاف العبادي، في كلمة له اليوم أمام حشد من اساتذة وطلبة جامعة تكريت، إن” مرحلة اعادة الاعمار والتنمية وتطوير الاقتصاد ستكون سمة المرحلة القادمة، بعد إنهاء خطر داعش الذي هدد جميع البنى في البلاد ، وأصبح أقوى من السابق بكثير”.

وأشار العبادي إلى أن” دول العالم بدأت بإعادة علاقاتها مع العراق ، وتعمل على تطويرها، لأنها تقدر أهمية العراق كبلد محوري في المنطقة، ويمتلك الكثير من المقومات”.

وتأتي زيارة العبادي إلى تكريت لافتتاح مقر تحالفه الانتخابي المسمى تحالف النصر الذي سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقرر أجراؤها الشهر المقبل.(د ب أ)