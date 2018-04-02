“بيتكوين” ترتفع 4.7 بالمائة وتتجاوز 7 آلاف دولار



واشنطن: ارتفعت عملة “بيتكوين” الافتراضية في تداولات الإثنين، متجاوزة حاجز 7 آلاف دولار، مرتدة من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، وسط صعود باقي العملات الأخرى.

تأتي مكاسب العملات الافتراضية، بفعل عمليات شرائية مع تدني الأسعار بعد وتيرة هبوط حادة نالت من أدائها في الأسبوع الماضي.

ودفعت الضغوط التي تتعرض لها العملات الافتراضية بشكل مستمر، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم، إلى هبوطها.

وصعدت “بيتكوين”، الأكثر شهرة، بنسبة 4.69 بالمائة إلى 7061 دولار بقيمة سوقية عند 120.38 مليار دولار.

وزادت عملة “إيثريوم” بنحو 3.12 بالمائة إلى 389.8 دولار.

وارتفعت عملة “ريبل” بنسبة 1.05 بالمائة إلى 0.48 دولار بقيمة سوقية 19.36 مليار دولار.

فيما زادت “بيتكوين كاش” 2.92 بالمائة إلى 678.56 دولار بقيمة سوقية 11.5 مليار دولار.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها. (الأناضول)