مقتل وإصابة 15 مدنياً في قصف للتحالف غرب اليمن

صنعاء: أفاد مسؤول طبي يمني الاثنين، بمقتل 12 مدنياً، وإصابة ثلاثة آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة.

وقال خالد سهيل مدير هيئة مستشفى الثورة بالحديدة، إن 12 مدنياً قتلوا بينهم سبعة أطفال وأصيب ثلاثة آخرون (رجل وامرأتان) في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على نازحين في مدينة الصالح السكنية.

في السياق نفسه، أفاد شهود عيان بأن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على مدينة الصالح السكنية الواقعة في أطراف المدينة، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مبنى يحوي نازحين من مديريتي حيس والخوخه، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 مدنياً.

وأكد الشهود أن المدينة لا تحوي سوى مبان سكنية، “ولا يوجد قربها أي معسكرات أو مناطق تشهد مواجهات مسلحة”.

ولم تصدر قوات التحالف العربي اَي تعليق حول هذا القصف.

وتوجه قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام ، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة ، بينهم مدنيون. (د ب أ)