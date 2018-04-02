هنية يحث الجامعة العربية للتوجه إلى “الجنايات الدولية” لمقاضاة إسرائيل

غزة: حثّ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″، الاثنين، جامعة الدولة العربية، إلى التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة “الاحتلال الإسرائيلي وقادته على جرائمه”.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها هنية، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، لبحث “الجريمة الإسرائيلية المرتكبة بحق المشاركين في مسيرة العودة بغزة”، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأكّد هنية، على ضرورة “التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تلك الجريمة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة؛ في ظل اتخاذ أمريكا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وحيلولته دون اتخاذ قرار منصف لضحايا المجزرة الإسرائيلية”.

وعقد مجلس الأمن الدولي، فجر السبت الماضي، جلسة طارئة، بناءً على طلب من دولة الكويت، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، غير أن المجلس أخفق في اتخاذ قرار يدين الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

ونقل البيان عن أبو الغيط، إدانته لـ”الجريمة الإسرائيلية بحق المشاركين في المسيرة السلمية”، مؤكداً أن الجامعة العربية ستتخذ القرارات اللازمة والمتناسبة مع الحدث، في اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء.

ويعقد مجلس الجامعة، في القاهرة، الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين؛ لبحث “جرائم الاحتلال الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والجمعة الماضية، تجمّع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.



واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي على أولئك المتظاهرين؛ ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينياً، وإصابة قرابة 1500 آخرين.



“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي. (الأناضول)