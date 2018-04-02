الخارجية الفلسطينية تُحذر من استغلال الأعياد اليهودية للسيطرة على أراض بالضفة

رام الله: حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، “من استغلال اليمين الحاكم في إسرائيل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية، من أجل ترويج مواقفه وأيديولوجيته القائمة على تكريس الاحتلال، وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأشارت الوزارة في بيان الاثنين، إلى أن “تكثيف اقتحام المواقع الأثرية، والمحميات الطبيعية في الأرض الفلسطينية، هو استمرار لسياسات اليمين المتطرف، الهادفة للسيطرة على المزيد من الأرض، والمياه، والمواقع الأثرية، وتغيير معالم الأرض”.

ولفتت إلى أن اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي اليوم، لبلدة سبسطية (شمالي الضفة) وموقعها الأثري، وإزالة اللافتات الإرشادية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، “هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

ووصفت الوزارة ما يجري بأنها “حرب تهويدية شاملة” يشنها الجيش الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، التابعة للسيطرة الإسرائيلية بحسب اتفاق أوسلو.

ومنذ صباح اليوم، اقتحم آلاف المستوطنين المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، لأداء طقوس دينية، تزامناً مع احتفالهم بعيد الفصح اليهودي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة الأثرية “عسكرية مغلقة” لمدة يومين، ومنع الفلسطينيين من دخولها.

ويعود تاريخ الموقع الأثري في بلدة سبسطية بحسب وزارة السياحة الفلسطينية، إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد). (الأناضول)