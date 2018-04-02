القاهرة: استئناف مفاوضات سد النهضة فور تشكيل حكومة أديس أبابا

القاهرة: قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن استئناف المفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على نهر النيل ستبدأ فور تشكيل الحكومة الجديدة بأديس أبابا.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، أن “مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية فى السودان واثيوبيا”.

وشدد عبد العاطي على ضرورة النظر لقضية المياه بجدية باعتبارها قضية أمن قومي.

وفي وقت سابق اليوم، صادق مجلس النواب، في جلسة استثنائية، على تعيين أبي أحمد، رئيساً للوزراء، خلفاً لـ”ماريام ديسالين”، الذي استقال، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، في 15 فبراير/شباط الماضي.

وبدأت الحكومة الاثيوبية إنشاء سد النهضة في إبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة “قوبا” على الحدود الاثيوبية – السودانية.

ودخلت مصر واثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت أكثر من مرة، جراء خلافات حول سعة السد وعدد سنوات تخزين المياه.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر. (الأناضول)