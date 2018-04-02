زعيم كوريا الشمالية يعرب عن “التأثر الشديد” بأداء مطربي كوريا الجنوبية

سول: أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن ” التأثر الشديد” بعد حضوره أول حفل لنجوم غناء من كوريا الجنوبية يقام في كوريا الشمالية منذ 13 عاماً.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية عن كيم القول في تقرير نشرته الاثنين، إن الحفل الذي أقيم مساء الأحد في المسرح الكبير في بيونغ يانغ، ساعد في ” تعميق فهم هذا الفن الشهير لدى الجانب الجنوبي”.

وأضاف كيم أن زيارة مطربين وفرق غنائية من كوريا الجنوبية لبيونغ يانغ تمثل ” فرصة كبيرة لإظهار وحدة الأمة”.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن أفراداً من الجمهور هتفوا ” بحماس″ عندما ظهر كيم ووزير الثقافة الكوري الجنوبي دو جونغ هوان في الصالة.

وقد حضرت ري سول جو زوجة كيم الحفل أيضاً.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم يعد أول زعيم كوري شمالي يحضر حفلاً لمطربين من كوريا الجنوبية.

ويمثل الحفل علامة كبرى على تحسن العلاقات بين الكوريتين منذ بداية العام الجاري، الذي شهد سير رياضيين من الدولتين تحت علم مشترك خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في شباط/فبراير الماضي.

ويضم الوفد الكوري الجنوبي الذي وصل بيونغ يانغ السبت ممثلين من حكومة سول وفريق تايكوندو. (د ب أ)