قصي خولي يثير جدلاً في يوم ميلاده! -(فيديو)

لندن: أثار الفنان السوري قصي خولي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، اثر احتفاله بميلاده الـ42 وحيداً من مكان إقامته في أحد الفنادق.

ونشر خولي على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو قام خلاله بإشعال شمعتين وغنى لنفسه أغنية العيد، وبدا عليه الحزن لأنه وحيد، وعلق على ذلك قائلاً: “سنة حلوة يا أنا، صعب كثير الواحد يحتفل بعيد ميلاده لحاله”.

ووجه الشكر بعدها للجميع لإحتفالهم به على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية، يواصل خولي تصوير مسلسل “هارون الرشيد” الذي سيعرض في رمضان القادم، ويناقش حياة الخليفة العباسي هارون الرشيد ليس فقط السياسية بل ترصد الجوانب الأخرى من حياته من بينها الجانب المنفتح والخاص بالمعرفة والعلم في حياته .

ويشارك في بطولة هذا المسلسل كاريس بشار، وعابد فهد، وكندة حنة، وديما الجندي، وحبيب غلوم، وغيرهم من أبرز نجوم سوريا والعرب .