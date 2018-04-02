القضاء العراقي يحكم بإعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية

بغداد: أصدرت محكمة عراقية الاثنين حكما بالإعدام بحق ست تركيات بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما افاد مصدر قضائي فرانس برس.

وقال المصدر ان “قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالإعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم تنظيم الدولة الإسلامية، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد”.

واقرت النساء خلال المرافعة بدخولهن العراق وقبله سوريا بصورة غير شرعية بهدف مرافقة ازواجهن الذين ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية.

ورافق اطفال غالبية المدانات اللواتي قلن انهن سلمن أنفسهن لقوات البشمركة الكردية بعدما فررن من تلعفر خلال عمليات استعادة هذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى من الجهاديين.

وحكم القضاء العراقي في شباط/فبراير بإعدام 15 امرأة تركية تراوح اعمارهن بين عشرين وخمسين عاما، بتهمة الانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية.

وسبق ذلك صدور حكم بإعدام المانية، بينما أفرج عن فرنسية وتقرر ترحيلها إلى بلادها.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم الدولة الاسلامية، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية.

ويصل عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، الى 20 ألف شخص وفقا لعدد من الباحثين.

ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عدد الجهاديين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد الجهاديين من جميع المدن العراقية مع نهاية 2017.

من جهتها، تقول سلطات اقليم كردستان العراق انها تعتقل نحو أربعة ألاف جهادي بينهم أجانب.

وتمكن جهاديون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة الى “الحياة المدنية”.(أ ف ب).