ترامب عرض على بوتين لقاءً في البيت الأبيض  

موسكو: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاء في البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي بينهما في 20 آذار/مارس اعقبته توترات جديدة بين موسكو والغربيين كما قال الاثنين مستشار الكرملين يوري اوشاكوف.

وقال اوشاكوف للصحافيين “خلال محادثاتهما اقترح ترامب عقد اللقاء”. واوضح ان “ترامب عرض اجراء اللقاء في البيت الأبيض في واشنطن”.

واضاف ان “علاقاتنا الثنائية تدهورت مجددا” مع تبادل طرد الدبلوماسيين بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.(أ ف ب).