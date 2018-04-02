نتائح انتخابات مصر: السيسي حصل على 97.08% وإبطال أكثر من مليون صوت

القاهرة -” القدس العربي”:

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، فوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 21 مليون و835 ألف و387 صوتا، ما يمثل نسبة 97.08% من عدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرشح موسى مصطفي موسى، حصل على 356 ألف صوتا بنسبة 2.92 % من عدد المصوتين.

واضاف ان الأصوات الباطلة بلغت، مليون و960 ألف صوتا بنسبة 7% من عدد المصوتين في الانتخابات.

وتابع لاشين، إن عدد الذين صوتوا في الانتخابات 24 مليون و245 ألف و152 صوتا، ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 41.05% ممن لهم حق التصويت الذين يبلغ عددهم، 59 مليون و 78 ألف و 180 ناخبا.