نتائح انتخابات مصر: السيسي حصل على 97.08% وإبطال أكثر من مليون صوت
Apr 02, 2018
القاهرة -” القدس العربي”:
أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، فوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 21 مليون و835 ألف و387 صوتا، ما يمثل نسبة 97.08% من عدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.
وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرشح موسى مصطفي موسى، حصل على 356 ألف صوتا بنسبة 2.92 % من عدد المصوتين.
واضاف ان الأصوات الباطلة بلغت، مليون و960 ألف صوتا بنسبة 7% من عدد المصوتين في الانتخابات.
وتابع لاشين، إن عدد الذين صوتوا في الانتخابات 24 مليون و245 ألف و152 صوتا، ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 41.05% ممن لهم حق التصويت الذين يبلغ عددهم، 59 مليون و 78 ألف و 180 ناخبا.
ههههه ما تلقى النسب هذة إلا في الوطن العربي فقط 97% وثلاثة % راح يشوفوا الويل
لم يكن داعي إلى إنتخابات مصر.
عبد الفتاح السيسي أصبح إمبراطور مصر.
والبكاء لا يكفي على حال الشعب المصري.
” الله غالب “…على الطريقة ” المطرية ” …
الف مبروك يا ريس بس توقعنا فوز ١٠٠٪
برأيي لازم تعيد المسرحيه الجميله بعنوان الانتخابات الرئاسيه
حسبنا الله ونعم الوكيل…ولا حول ولا قوة إلا بالله..
هذا يعني انها انتخابات نزيهة جدا لأنه لم يحصل على ٩٩ . ٩٩
مبروك عليك محمد صلاح ونلتقي بعد سنة في التعليق ان كان في العمري بقية هي سنة لا اكثر تذكرني جيدا