بايرن سعى للثأر من الكرة الإسبانية عبر مواجهة أشبيلية

برلين : بعدما ودع بايرن ميونخ الألماني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أحد الفرق الإسبانية في المواسم الأربعة الماضية ، يتطلع الفريق البافاري إلى الهروب من نفس المصير في مواجهة الأندية الإسبانية عندما يصطدم بأشبيلية في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل بايرن ضيفا على أشبيلية غدا في ذهاب دور الثمانية للبطولة حيث ستكون المواجهة الأولى بين الفريقين في البطولة.

وودع بايرن المسابقة في المواسم الاربعة الماضية على يد الفرق الإسبانية كما خسر آخر خمس مباريات خاضها على ملاعب الأندية الإسبانية في هذه البطولة.

وسقط بايرن أمام ريال مدريد الإسباني في مجموع المباراتين بدور الثمانية للبطولة في الموسم الماضي كما سقط في المربع الذهبي للمواسم الثلاثة التي سبقت الموسم الماضي وذلك أمام فرق أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد.

ويتطلع بايرن إلى ذكريات موسم 2012 / 2013 عندما أطاح الفريق ببرشلونة الإسباني من المربع الذهبي بالفوز عليه 7 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب قبل التغلب على بوروسيا دورتموند في نهائي ألماني خالص للبطولة.

وفاز بايرن في ذلك الوقت باللقب تحت قيادة المدرب يوب هاينكس الذي يتولى تدريب الفريق حاليا.

ويلتقي بايرن فريق أشبيلية للمرة الأولى في مواجهة رسمية وينتظر أن يواجه الفريق صعوبة أكبر بالتأكيد من مباراته أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (بوندسليغا) والتي انتهت بفوز بايرن 6 / صفر ليصبح بايرن على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب البوندسليغا للموسم السادس على التوالي.

وفي المقابل، يخوض أشبيلية مباراة الغد بعدما فرط في التقدم 2 / صفر على برشلونة واستقبلت شباكه هدفين متتاليين في الدقيقتين 88 و89 من المباراة ليتعادل 2 / 2 مع برشلونة أمس الأول السبت في الدوري الإسباني.

وكان أشبيلية تأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال بالفوز على مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.

وكان أشبيلية ، الذي يدربه الإيطالي فنشنزو مونتيلا 43/ عاما/ ، حل ثانيا خلف ليفربول الإنكليزي في مجموعته بالدور الأول للبطولة لكنه تفوق في المجموعة على فريقي سيسكا موسكو الروسي وماريبور السلوفيني علما بأن هزيمته أمام سيسكا 1 / 5 كانت الهزيمة الوحيدة له في منافسات المجموعة.

وقد يشعر المتابعون للبطولة أن الحظ حالف بايرن بوقوعه في مواجهة أشبيلية ولكن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن لا يرى هذا.

وقال رومينيغه اليوم الاثنين: “نعلم ما يستطيع أشبيلية فعله. ولهذا، سنخوض مباراة الغد بتركيز شديد… لا يمكننا بالتأكيد الاستهانة بأشبيلية أو التقليل من شأنه. سنخوض أمامه مباراتين قويتين للغاية. نتمنى أن نعود إلى ميونخ بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب وتسجيل هدف غدا يساعدنا في مباراة الإياب على ملعبنا”.

ويعود كل من التشيلي أرتورو فيدال والإسباني خوان بيرنات إلى صفوف بايرن في مباراة الغد بعدما غاب عن مباراة الفريق أمام دورتموند.

وفي المقابل، يفتقد هاينكس في هذه المواجهة جهود اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان وحارس المرمى مانويل نيوير الغائب منذ فترة طويلة عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وقال توماس مولر لاعب خط وسط الفريق: “سنسافر إلى أشبيلية ونحن نتحلى بالثقة الضرورية ولكننا نعلم أيضا أن أشبيلية لن يهدينا الفوز″.

ولم يتردد الإسباني الدولي المعتزول تشابي ألونسو نجم خط وسط بايرن ميونخ سابقا في توجيه تحذير للفريق البافاري من صعوبة هذه المواجهة.

وقال ألونسو ، على موقع بايرن بالانترنت ، : “أعتقد أن بايرن هو المرشح الأقوى ، ولكن هذا لا يعني شيئا… يجب أن تظهروا في الملعب أنكم المرشح الأقوى. حتى الآن، الفريق يقدم عروضا رائعة، وينتابني شعور جيد. ولكن المباراة لن تكون سهلة. أشبيلية لديه لاعبون متميزون”.

وقال ألونسو : “كل شيء يمكن أن يحدث” في إشارة إلى قدرة أشبيلية على الاستفادة من مساندة جماهيره غدا لجعل المواجهة صعبة على بايرن.(د ب أ).