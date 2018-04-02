وفاة ويني مانديلا الزوجة السابقة لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا

جوهانسبرغ : توفيت ويني مانديلا الناشطة المناهضة للفصل العنصري والزوجة السابقة لرئيس جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أعلنت عائلتها اليوم الاثنين.

وذكرت عائلة مانديلا في بيان: “إننا نعلن للشعب بحزب عميق أن السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت في مستشفى نيتكير ميلبارك فيجوهانسبرغ “.

وأضاف البيان: “لقد كرست معظم حياتها البالغة من أجل قضية الشعب، ولهذا كانت معروفة على نطاق واسع بأنها أم الأمة”.