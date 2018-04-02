ميسي يتمنى تأهل الأرجنتين لنهائي مونديال 2018

تمنى لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني وصول منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف المقبل.

وفي تصريح لصحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الإثنين، قال ميسي “أتمنى أن يصل منتخب بلادي لنهائي المونديال، لقد عشت سنوات طويلة في إسبانيا ولدي أصدقاء كثر في منتخبهم، بالطبع أتمنى أن يكون طرفا النهائي الأرجنتين وإسبانيا على أن يكون الفوز من نصيب بلادي”.

وأضاف ” البرازيل وألمانيا وإسبانيا مرشحون للفوز بلقب المونديال بقوة، لكن هناك منتخبات أخرى يمكنها الفوز باللقب”.

وتطرق النجم الأرجنتيني في حديثه عن الدوري الإسباني (الليغا) قائلًا “المنافسة كانت بيننا وبين ريال مدريد كل عام، لكن أتليتكو مدريد حقق اللقب قبل سنوات قليلة، المنافسة الآن باتت أقوى”.

وعن موعد الاعتزال، قال ميسي ” هذا السؤال هو الأكثر تعقيداً بالنسبة لي، لا أعلم إجابته، لا زال هناك الكثير من التحديات التي يجب تحقيقها على المستوى الجماعي تحديداً، وأشعر أني بحالة جيدة الآن”.(الأناضول).