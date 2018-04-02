بوفون قبل قمة الأبطال: الريال الأقوى ولهذا لم أُحقق حلمي

لندن-”القدس العربي”:

عاد حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون، ليتحسر على ضياع حلمه الكبير، بمعانقة كأس دوري أبطال أوروبا، ولو مرة واحدة قبل أن يتخذ قرار اعتزال اللعبة، وذلك قبل مواجهة رد الاعتبار أمام ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وبعد حوالي 300 يومًا من نهائي كارديف.

ولم يُخف أسطورة حراسة مرمى إيطاليا، خيبة أمله لخسارته لقب الكأس ذات الأذنين مرتين في آخر ثلاث سنوات، بالسقوط أمام عملاقي الليغا برشلونة وريال مدريد عامي 2015 و2016، لكنه اعترف بأن فريقه لم يكن الطرف الأفضل في النهائيين، خصوصًا في نهائي كارديف، الذي انتهى بفوز كاسح وعريض للنادي الملكي، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال بطل العالم 2006 في مقابلة أجراها مع صحيفة “الماركا” الإسبانية “صحيح بلغت عامي الـ40، لكني لم أتغير على الإطلاق، أُمنيتي قبل مواجهة ريال مدريد؟ أن نرى شيئًا مختلفًا ولا يتكرر سيناريو نهائي كارديف. لقد خسرنا النهائي وهذا حقيقية غير قابلة للنقاش، لكن دعونا نتفق أن الفريق الأفضل هو من فاز بالمباراة، والآن جاء دورنا لنُظهر قدراتنا وشخصيتنا داخل أرضية الملعب”.

وفي رده على سؤال عن الطريقة المثالية لإزاحة بطل أوروبا في آخر عامين، قال “لا شيء أكثر من أن يُقدم كل لاعب أفضل ما لديه داخل الملعب، من الأفضل؟ بالتأكيد الريال أفضل من يوفنتوس، ولستُ أنا من يقول هذا. بل التاريخ وإحصائيات وأرقام دوري أبطال أوروبا، وإذا لم يتغير هذا الوضع، سيكون من الصعب عليّ تحقيق حلم الفوز بالبطولة”.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على ملعب “يوفنتوس آرينا” مساء غد الثلاثاء لمواجهة أصحاب الأرض في ذهاب الدور ربع النهائي لأعرق بطولة في أوروبا، على أن يستضيف ملعب “سانتياغو بيرنابيو” معركة الإياب مساء الأربعاء الأسبوع المُقبل.