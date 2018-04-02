فضل شاكر يعود للساحة الفنية بأغنية لفيروز-(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

دشن الفنان فضل شاكر عودته لنشاطه الفني بإطلاق أغنية جديدة حملت اسم “بحبّك يا لبنان” للسيدة فيروز والتي قام بنشرها عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”.

وقال الفنان فضل شاكر عبر حسابه على “توتير: ” اتوجه بالشكر الى الشعب اللبناني الحبيب بكافة اطيافه والى الجمهور العربي العزيز والى كل من استمع لحكايتي على مدى ثلاثة ايام.

اشكر كل المؤمنين ببراءتي واشكر الرئييس سعد الحريري على موقفه…نلتقي قريبا باذن الله”.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد برأت شاكر من تهمة قتل عناصر من الجيش اللبناني ومن تُهم الإرهاب، مجرّماً إياه بتهم أخرى أدت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.