ترامب مهنئاً السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات

القاهرة: هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد فوز الأخير بولاية رئاسية ثانية، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ترامب، عقب إعلان فوزه رسميًا بولاية رئاسية ثانية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة) بمصر، اليوم الإثنين، فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08 في المئة، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى 2.92 في المئة وسط نسبة مشاركة بلغت 41.05 في المئة.

وأعرب ترامب عن “حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ومن جانبه أكد السيسي “عمق وخصوصية العلاقات المصرية والأمريكية، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين”.

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ”الوثيقة والاستراتيجية” خاصة على المستوى العسكري، إذ تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

(الأناضول)