زوج الإيرانية البريطانية المسجونة في طهران يحض ماي على التدخل

لندن: اتهم زوج الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المسجونة في إيران، الإثنين، وزير خارجية بلاده بوريس جونسون “بعدم القيام بما يكفي” لتأمين الإفراج عن زوجته وحض رئيسة الوزراء تيريزا ماي على التدخل في القضية.

وقال ريتشارد راتكليف قبل الذكرى الثانية لاعتقال زوجته التي تحل الثلاثاء إن “نازانين لا تزال في السجن. وبكل بساطة وزارة الخارجية لم تفعل ما هو كاف”.

وتابع أن “رئيسة الوزراء أهم. وفي وقت ندفع للقاء وزير الخارجية، ففي لحظة معنية، إذا لم يكن هذا كافيا، سندفع لمستوى أخر وهذا سيكون (مستوى) رئيسة الوزراء”.

ولا تعترف السلطات الإيرانية بالجنسية الثانية لمواطنيها وهو ما يحرمهم الدعم والزيارات القنصلية لممثلي الدول التي يحملون جنسياتها.

وكانت السلطات القضائية حكمت في سبتمبر/أيلول 2016 على زاغاري راتكليف، التي تعمل لصالح الفرع الخيري لمؤسسة تومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام عام 2009، وذلك بعد توقيفها في 3 أبريل/نيسان 2016.

ودان القضاء الإيراني الصحافية البالغة 39 عاما بالعصيان، التهمة التي تنفيها نازانين باستمرار.

وكانت ابنتهما الصغرى غابرييلا (4 سنوات) برفقة والدتها عندما أوقفتها السلطات الإيرانية، وبقيت في البلاد في رعاية أقارب لوالدتها.

ويصر ريتشارد راتكليف على أن “الكرة في ملعب الحكومة (البريطانية) بشكل كامل”. وتابع أن مدير السجن الذي تعتقل فيه زوجته أبلغها أنه “وافقت على إطلاق سراحك قبل عدة أشهر”.

ويعتقد راتكليف أن استمرار احتجاز زوجته في إيران مرتبط بتسوية مبلغ تدين به بريطانيا لإيران حول فوائد صفقة أسلحة لم تدخل حيز التنفيذ بعد اندلاع الثورة الإسلامية في العام 1979.

(أ ف ب)