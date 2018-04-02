صحيفة ألمانية: تصرفات روسيا مع الغرب تثبت أنها تعتدي على النظام الغربي

برلين: رأت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية أن الخلاف بين الغرب وروسيا لم يعد منذ وقت طويل خلافا على التفاصيل بشأن اتهامها بالوقوف وراء تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر، غدا الثلاثاء، إن السلسلة الطويلة من التدخلات الروسية وعمليات التلاعب التخريبية وضم شبه جزيرة القرم وصولا إلى احتمال تأثير روسيا الحاسم على الانتخابات في الولايات المتحدة “بينت أن ما يجري هنا هو اعتداء على النظام يجب أخذه على محمل الجد”.

وذهبت الصحيفة إلى أنه “من غير المستبعد أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استهان بحجم الضرر.. الذي سيلحق به جراء هذه التصرفات”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، في وقت سابق اليوم الإثنين، بأنه يرى أن علاقات موسكو مع الغرب أصبحت سيئة للغاية على نحو لم تشهده منذ فترة طويلة بسبب قضية العميل المزدوج سكريبال.

وقال لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، “لاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول تتبعها على نحو أعمى، فقدوا أي شكل من أشكال اللياقة. إنهم يستخدمون أكاذيب وتضليلات”.

وأضاف أنه حتى في فترات الحروب الباردة، كان يتم الالتزام على الأقل بقواعد معينة.

وجاء ذلك على خلفية الأزمة الدولية الخطيرة بسبب واقعة تسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، حيث تتهم الحكومة البريطانية روسيا بالوقوف وراء التسميم.

وتضامنا مع لندن، قامت الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، بطرد نحو 140 دبلوماسيا.

وكإجراء مضاد قامت موسكو أيضا بطرد كثير من الدبلوماسيين الغربيين.

وأشار لافروف إلى أنه لم يتم البت حتى الآن فيما إذا كانت موسكو ستقوم بفرض عقوبات إضافية ضد الغرب أم لا على خلفية هذه الواقعة، وقال: “إلى أي مدى نذهب جميعا، لا يتعلق بنا”، مضيفا: “إننا لا نرغب في ألعاب الأطفال هذه”.

ولكنه أوضح أن الغرب يعول على وسيلة الضغط هذه، وأشار إلى أنه من خلال عمليات الطرد يتم فقط الحد من إمكانية التوصل لحل للنزاع على مستوى دبلوماسي.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في تحسن الحالة الصحية قريبا لسيرغي سكريبال، موضحا أن موسكو ليس لديها أي اتصال مع يوليا سكريبال، التي تعد مواطنة روسية، وقال: “إنه لأمر مثير للسخط أن تظل جميع مطالبنا بلا إجابة وألا يكون لدينا أية إمكانية وصول لها دائما”.

(د ب أ)