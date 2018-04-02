مدافع برشلونة يكشف كواليس حواره الخاص مع غريزمان

لندن-”القدس العربي”:

تَعمد مدافع برشلونة صامويل أومتيتي إثارة الجدل حول مستقبل مواطنه أنطوان غريزمان، وذلك بالكشف عن تفاصيل ما دار بينهما داخل معسكر المنتخب الفرنسي، حيث اعترف جهرًا بأنه تقمص دور وكيل أعمال لإقناع مهاجم أتليتكو مدريد بالانتقال إلى صفوف البلوغرانا الموسم القادم.

المُثير للدهشة والاستغراب أن تصريحات الشاب الفرنسي، لم تأت فقط بالتزامن مع عشرات بل ربما مئات التقارير التي تربط مستقبل غريزمان بالبرسا، مقابل تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع الهنود الحُمر والمُقدر بنحو 100 مليون يورو، لكن تصريحات جاءت بعد أيام قليلة من الضجة الكبيرة التي أثارها حول نفسه.

وسبق لنفس المدافع الكاميروني الأصل والمولد / الفرنسي الهوية، أن أثار غضب مسؤولي البرسا، في مقابلة تلفزيونية أجراها مع إحدى القنوات المحلية الفرنسية، رفض خلالها التأكيد على استمراره مع متصدر الليغا لموسم آخر، في الوقت الذي يُماطل فيه لتجديد عقده، لإصراره على أن يتساوى بأصحاب أجور الفئة الأولى، وإلا سيرضخ أمام إغراءات مانشستر يونايتد، الذي سيتعين عليه دفع حوالي 60 مليون يورو لإتمام الصفقة (قيمة الشرط الجزائي).

وقال أومتيتي في حديث جديد مع تلفزيون Canal Plus “كُنت أشبه بالوكيل. لا في الحقيقة أمزح، صحيح تحدثت كثيرًا مع غريزمان، وهذا فضول مني لمعرفة ما إذا كان يُفكر في فريقي (برشلونة) أم لا. كما تعرفون، كل شخص مسؤول عن قراراته، وبطبيعة الحال إذا جاء إلى برشلونة، سيتعين علينا اللعب بستة مهاجمين”.

وسيكون أومتيتي على موعد خاص مع ذئاب العاصمة الإيطالية روما في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي سيستضيفها ملعب “الأولمبيكو” مساء الأربعاء، تمهيدًا لموقعة الإياب المُقرر لها منتصف الأسبوع القادم –مساء الثلاثاء- على ملعب “كامب نو”.