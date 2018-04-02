توكل كرمان: ما يحدث في اليمن هو “احتلال كامل” سببه الدور الذي تلعبه الإمارات

إسطنبول: قالت توكل كرمان، الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اليوم الإثنين، إنّ “الإنسانية تموت في اليمن”. وأضافت أن الوضع في بلادها بات لا يحتمل، مطالبة بضرورة وضع الأزمة اليمنية على أجندة المجتمع الدولي بشكل عاجل.

ووصفت كرمان ما يحدث في بلادها بأنه “احتلال كامل، سببه الدور الذي تلعبه الإمارات في اليمن“. وتابعت “تم ترك اليمن لمصيرها، وأعتقد أن اللاعبين العالميين لديهم أجندات خفية في المنطقة، في حين أن المدنيين والمظلومين هم الأكثر معاناة”.

وأوضحت أنّ “اليمن أصبحت منطقة يغض عنها العالم أجمع بصره”.

وفازت توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام عام 2011، لكفاحها السلمي من أجل سلامة النساء وحقوق المرأة في المشاركة الكاملة في أعمال بناء السلام في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا عربيا في اليمن منذ 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وخلّفت الحرب المتواصلة أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، وبات قرابة 21 مليون يمني (80 % من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.

(الأناضول)