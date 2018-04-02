مسؤول أممي يقول إن التحقيق في مجزرة “يوم الأرض” بغزة يتطلب تفويضا من مجلس الأمن

نيويورك (الأمم المتحدة): أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك، اليوم الإثنين، أن إجراء تحقيق دولي في أحداث يوم الجمعة الماضي، التي وقعت قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، يتطلب الحصول على تفويض من مجلس الأمن.

وقال دوجريك، في المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك، إن “اتصالات تجري حاليا مع زملائنا على الأرض لكي يقدموا لنا وصفا لما حدث، ولا نجري تحقيقات لأن هذا يتطلب تفويضا من مجلس الأمن”. وأشار أن “وحدة مجلس الأمن تعد مسألة مهمة في مثل هذه الأمور”.

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، خرجت لإحياء الذكرى الـ 42 لـ”يوم الأرض”، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا، وإصابة قرابة 1500 آخرين.

وواصلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، استهداف المسيرات السلمية التي استمرت لليوم الرابع على التوالي، في عدة نقاط قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، ما أسفر عن إصابة 12 فلسطينيا.

ويحيي الفلسطينيون في 30 مارس/ آذار من كل عام “يوم الأرض”، وهو تسمية تُطلق على أحداث جرت في نفس اليوم من العام 1976، عندما استشهد 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 احتجاجا على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وكان دوجريك يرد على أسئلة الصحافيين بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل لن تتعاون مع أي لجنة دولية تعتزم التحقيق بالأحداث.

وحول الخطوة التالية للأمين العام لمواجهة الرفض الإسرائيلي، اكتفى المتحدث الرسمي بقوله “سوف نرى كيف ستتطور الأمور، ونحن مازلنا متمسكين بطلب إجراء تحقيق”.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إلى إجراء “تحقيق مستقل وشفاف في هذا الحادث”.