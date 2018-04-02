رئيس الريال يَعرض على تشيلسي صفقة تبادلية ضخمة

لندن-”القدس العربي”:

ترددت أنباء في بعض الصحف الإسبانية، عن رغبة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في إتمام صفقة تبادلية ضخمة مع تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ضمن ثورة التصحيح الشاملة، التي ينوي القيام بها، بالتعاون مع مدرب الفريق زين الدين زيدان، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد الموسم المحلي المخيب للآمال.

ولم يَعد أمام النادي الملكي سوى بطولته المُفضلة دوري أبطال أوروبا، بعد الإقصاء المُبكر من كأس ملك إسبانيا، بالخسارة أمام ليغانيس في الدور ربع النهائي، والأسوأ من ذلك، الفشل في الاحتفاظ بلقب الليغا، بالتأخر عن برشلونة بـ13 نقطة كاملة، ما يجعل وسائل الإعلام الإسبانية تُراهن من حين لآخر، على تّغير سياسة بيريز في الميركاتو الصيفي القادم.

وهذه المرة، أكدت صحيفة “دون بالون”، أن بيريز لن يتبع سياسة التقشف التي أبعدت الميرينغي عن الصفقات التجارية الضخمة منذ أربع سنوات، وتحديدًا منذ ضم الكولومبي خاميس رودريغيز من موناكو مقابل رسوم تحويل بلغت حوالي 80 مليون يورو، وقالت أيضًا أن رجل الأعمال الإسباني بدأ يتحرك لتأمين أهم أهدافه الصيفية.

ووفقًا لما ذكره نفس المصدر، فإن بيريز على تواصل مع نظيره الروسي رومان آبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، من أجل إقناعه بإتمام صفقة تبادلية، بموجبها يعود المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى “سانتياغو بيرنابيو”، وفي يده البلجيكي إدين هازارد، مقابل السماح لغاريث بيل أن يعود إلى لندن، لكن بألوان البلوز بالإضافة لمبلغ مالي ضخم لن يَقل بأي حال من الأحوال عن 150 مليون يورو.