دراسة لباحثين في الطب: السكري يصيب 24% من القطريين بحلول عام 2050

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

توقع باحثون من كلية وايل كورنيل للطب بالدوحة أن تشهد قطر زيادة لافتة ومقلقة في أعداد المصابين بمرض السكري من النوع الثاني خلال العقود القليلة المقبلة، وأن تبلغ نسبة المصابين بالمرض المزمن 24% من القطريين بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 17% في عام 2012.

وتُعدّ قطر من بين أكثر بلدان العالم تأثراً بمرض السكري من النوع الثاني في العالم، ووفق دراسة نشرت نتائجها الدورية الطبية المتخصصة فإن وباء السكري سيتفاقم في العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة جرّاء شيخوخة السكان وارتفاع معدّلات السمنة.

وأُجريت دراسة وايل كورنيل للطب – قطر بعنوان “تقدير أعباء مرض السكري من النوع الثاني في قطر بحلول عام 2050: نموذج رياضي مبتكر” بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، في إطار برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي.

وقال بيان لكلية وايل كرونيل إن الدراسة استعانت بتقنيات نمذَجَة رياضية معقدة للتنبؤ بأعباء مرض السكري من النوع الثاني بين القطريين حتى عام 2050، وقام الباحثون أيضاً بحساب التكلفة الاقتصادية المحتملة المترتبة على ارتفاع انتشار داء السكري في قطر.

ويصيب السكري حالياً قرابة 17% من القطريين البالغين، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي لانتشار السكري، وفي مؤشر على تفاقم انتشار المرض المزمن يتوقع باحثو وايل كورنيل للطب -قطر أن يصيب السكري شخصاً قطرياً بالغاً من بين كل أربعة أشخاص في قطر مع انتصاف هذا القرن.

وقالت الباحثة سوزان عوض، المؤلفة الرئيسة للدراسة وأخصائية أولى علم النمذجة الرياضية للأوبئة ضمن مجموعة وبائيات الأمراض المعدية في وايل كورنيل للطب – قطر: “لم تتوقع الدراسة زيادة مفزعة في انتشار وباء السكري في قطر فحسب، بل تضمنت أيضاً تنبؤاتنا للأعباء الثقيلة والمرهقة المترتبة على الداء المزمن واستنزافه لحصة متنامية من إنفاق قطر على الرعاية الصحية. ويستنزف داء السكري حالياً قرابة 20% من النفقات الصحية الوطنية في قطر، ووفق النمذجة التي وضعناها في سياق الدراسة فإنه سيستنزف قرابة ثُلث النفقات الصحية الوطنية القطرية بحلول عام 2050″.

وخَلَصت الدراسة إلى استنتاجات عدّة من أبرزها أن معظم حالات السكري ناجمة عن الإصابة بالسمنة. ويشكّل القطريون المصابون بالسمنة حالياً قرابة 41%، ومن المتوقع حسب دراستنا أن ترتفع هذه النسبة إلى 51% بحلول عام 2050. وفي السياق نفسه، تنبأت الدراسة أن تتسبّب السمنة بنسبة 66% من حالات السكري بحلول عام 2050 (الشكل البياني 2).

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ليث أبو رداد، الباحث الرئيس للدراسة وأستاذ سياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب – قطر: “ثمة أسباب عدّة وراء وباء داء السكري في قطر، من بينها العوامل الوراثية المباشرة وقلة ممارسة الأنشطة البدنية والتدخين، غير أن دور هذه العوامل مجتمعة طفيف نسبياً مقارنة بالسمنة التي تتصدّر بلا منازع مسبّبات الإصابة بالسكري في قطر”.

ووضعت الدراسة إطاراً تُستمد منه المعلومات الاستراتيجية اللازمة لصَوْغ سياسات الصحة العامة المتعلقة بداء السكري وتحديد برامجه وتخصيص الموارد اللازمة له على المستوى الوطني في قطر. ويتيح الإطار أيضاً إمكانية التوسّع نحو تقييم تأثير وفاعلية التدخلات العلاجية في مواجهة السكري وأبرز عوامل الاختبار ذات الصلة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أبو رداد: “لا بدّ من إيلاء الأولوية للصحة العامة وتغيير أنماط الحياة السائدة نحو الأفضل إذا ما أردنا بالفعل الحؤول دون تفاقم أعباء انتشار السكري، أو ربما تغيير مساره المتصاعد، من خلال نُهج الوقاية الفردية والسكانية معاً. وما زال يتعيّن علينا التحقّق من فاعلية مثل هذه النّهج وجدواها هنا في قطر”.

وقال الدكتور خالد مشاقة، العميد المشارك لشؤون البحوث في وايل كورنيل للطب -قطر: “يقدّم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لوايل كورنيل للطب -قطر دعماً سخياً يمكّننا من الوفاء بالتزامنا بصَوْغ الاستراتيجيات اللازمة للتصدّي لتفاقم انتشار السمنة والسكري في قطر. وتُعطينا هذه الدراسة فهماً أفضل وأشمل لطبيعة الأعباء المترتبة على داء السكري في قطر، ومن ثم ستساعدنا في استهداف التدخلات العلاجية بمزيد من الفعالية في المستقبل”.

وتشير أبرز الاستنتاجات العلمية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة البالغين في قطر المصابين بمرض السكري من النوع الثاني بمعدل 43٪ بحلول عام 2050. كما توقعت الدراسة أن يرتفع العدد السنوي للإصابات الجديدة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 147٪ بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يستنزف مرض السكري من النوع الثاني ثُلث النفقات الصحية الوطنية في قطر بحلول عام 2050.

وتتصدّر السمنة قائمة مسبّبات وباء النوع الثاني من السكري، إذ تتسبّب بثُلثي مجمل الإصابات الجديدة بالمرض المزمن.