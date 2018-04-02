﻿رئيس الأركان الإسرائيلي يحدد موعد «الحرب المدمرة» ضد «حزب الله»

بيروت – «القدس العربي»: واصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، تهديداته ضد لبنان وحزب الله وحدد موعد اندلاع الحرب التي وصفها بـ «المدمرة» والتي ستأتي على حزب الله اللبناني، مستبعدًا أي تدخل إيراني في هذه الحرب.

جاء ذلك في حديث ذكره موقع «المصدر» الإسرائيلي، ونقلته وكالة «معا» الفلسطينية، توقع أيزنكوت، اندلاع حرب كبيرة مع حزب الله اللبناني في 2018، وقال: «الفرص قائمة هذا العام لاندلاع حرب أكبر مما شهدته السنوات الثلاث السابقة من ولايتي، ومن المحتمل أنني سأقود الجيش في حرب ستندلع خلال سنتي الأخيرة في الخدمة».

وأضاف: «الخطر العسكري الأكبر على إسرائيل يكمن في الجبهة الشمالية للدولة العبرية، المتمثل في إيران وسوريا ولبنان»، مشيراً إلى أن عمليات بلاده العسكرية في سوريا لا تزال مستمرة «ولن تتوقف».

واكـد، أن هـذه الحـرب في حال اندلاعهـا، لن تـكون مثل سابقاتها، وأن «كل ما يقع تحت استخدام حـزب الله في لبنان سيدمر، من بيروت وحتى آخر نقطة في الجـنوب».

وأضاف أن إسرائيل سبق وحددت آلاف الأهداف في لبنان لضربها في حال نشوب حربها المرتقبة مع حزب الله، مؤكداً أن «صورة الدمار التي ستخلفها الحرب لن ينساها أحد في المنطقة، وأن «الحصانة لن تمنح للمدنيين».

وفي إجابة عن سؤال حول إمكانية تدخل إيران ودعمها لحزب الله في حال نشبت الحرب، قال أيزنكوت إن «احتمال حدوث ذلك منخفض جداً». وفيما يخص أحداث قطاع غزة الأخيرة، قال، إن التصعيد العسكري في قطاع غزة بات اليوم مرتفعاً أكثر منه خلال العقد الماضي، وفرضية أن «يقوم أحد أعدائنا بمبادرة هجومية ضدنا ما زالت ضعيفة، لكن إمكانية التصعيد وصولاً للحرب تزداد بصورة ملحوظة، رغم أن إسرائيل لا تريدها»، مضيفا أن «احتمال تدهور الوضع يتعزز مع مرور الوقت، وهذا يعني أننا نقترب من حرب جديدة».