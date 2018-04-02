﻿الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيا بينهم ستة أطفال من القدس

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمتها ضد الفلسطينيين وخاصة الأطفال، واعتقلت ستة منهم خلال مداهمة لبلدة العيسوية في مدينة القدس، خلال عمليات تفتيش واعتقال، فيما اقتحمت مجموعات كبير من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، لإقامة «طقوس تلمودية» احتفالا بـ»الفصح اليهودي».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس 14 مواطنا، بإلاضافة إلى الستة أطفال بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، قبل أن تحولهم إلى أحد مراكز التوقيف لإخضاعهم للتحقق من قبل أجهزة الأمن.

وحسب مصادر محلية من المدينة، فإن الأطفال هم محمود عبيد، وصالح الفاخوري، واسماعيل عاصي، ويونس سفيان عبيد، ورضا عبيد، وعلي أمجد عطية، وأعمارهم تتراوح ما بين الـ 13 إلى الـ 16 عاما.

وتشهد هذه البلدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص مدينة القدس مواجهات شبة يومية، وحملات اعتقال إسرائيلية كبيرة، في مسعى من سلطات الاحتلال لوقف تنامي الهبة الجماهيرية.

واقتحم أكثر من 140 مستوطنا متطرفا، بحراسة أمنية من الجيش والمخابرات الإسرائيليين يوم أمس المسجد الأقصى، من جهة «باب المغاربة»، فيما استباح آلاف المستوطنين باحة حائط البراق، لأداء ما يسمى بـ»صلاة الفصح»، بحضور حاخامات، وطلبة مدارس، ومعاهد دينية، وجاء ذلك في إطار دعوة «جماعات الهيكل المزعوم» لتنظيم مسيرة حاشدة بمناسبة «عيد الفصح العبري».

وفي هذا السياق حذرت وزارة الخارجية من استغلال اسرائيل للأعياد من أجل «ترويج وتسويق مواقفها الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال».

وفي المدينة المقدسة، منعت قوات الاحتلال المتمركزة على «باب السلسلة»، إحدى بوابات المسجد الأقصى، واحدا من حراس المسجد من الدخول لمزاولة عمله، وذلك في ظل استمرار عمليات الاقتحام والتدنيس التي يقوم بها عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد، والتي تواجه بصد من قبل الحراس لمنعهم من إقامة «طقوس وصلوات تلمودية».

وخلال الأسابيع الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الكثير من حراس المسجد الأقصى، فيما منعت آخرين من دخول المسجد.

إلى ذلك فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مدينة قلقيلية، وهو أحد الطلبة الجامعيين، أثناء مروره عبر حاجز احتلالي، على مدخل المدينة الشرقي، وذكرت مصادر من المدينة أن والد الشاب معتقل في أحد السجون الإسرائيلية ومحكوم بالسجن المؤبد.

كما اعتقل قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة نابلس، وقامت بأعمال تفتيش لمنازلهم، إضافة إلى اعتقال شبان من بلدة بيت فجار في بيت لحم ومن مدينة رام الله.

وأعلنت قوات الاحتلال كذلك عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين، من قطاع غزة، بعد تمكنهم من اجتياز السياج الحدودي الفاصل، جنوب القطاع، ونقلتهم لإجراء التحقيق معهم من قبل الأمن.

وبحسب تقرير لهيئة شؤون الأسرى، أصدرت محاكم الاحتلال أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل «عوفر»، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة عليهم.

وذكرت الهيئة أنه خلال شهر آذار/ مارس المنصرم، تم إدخال 54 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن «عوفر»، 33 منهم اعتقلوا من المنازل، و16 من الطرقات، وحالة واحدة جرى اعتقالها على الحواجز العسكرية، وأخرى لعدم حيازته تصريح، وثلاثة جرى اعتقالهم بعد استدعائهم للمقابلة.

وأظهر التقرير أن من بين هؤلاء الأسرى الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، ثلاثة تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و22 آخرين تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وبينت الهيئة في تقريرها، إلى أن عدد الأطفال المحكومين بلغ عددهم 53، حيث تراوحت الأحكام بحقهم بالسجن الفعلي ما بين الشهر إلى 22 شهرا.

إلى ذلك فقد أصيب عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت، صباح أمس، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال بشكل كثيف قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة في حارة أبو سنينة، خلال تلك المواجهات، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق والإغماء.

وتخلل العملية قيام قوات الاحتلال بنصب حواجز عسكرية في المنطقة، وقامت بإيقاف وتفتيش الكثير من مركبات المواطنين.

إلى ذلك فقد سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الشهيد عبد الرحمن ماهر بني فضل من بلدة عقربا جنوب نابلس، إخطارا بهدم منزلها.

وجاء ذلك بعدما قامت قوات من جيش الاحتلال باقتحام البلدة فجرا، وسلمت عائلة الشهيد بني فضل إخطارا بهدم الطابق الثاني من منزلهم.

وأوضح عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان يوسف ديرية، لوكالة «وفا» المحلية، أن قوات الاحتلال أمهلت العائلة حتى الثامنة صباحا من الخميس المقبل للاعتراض على القرار.

والشهيد بني فضل «28 عاما» متزوج وأب لطفلين، واستشهد في 18 من شهر مارس الماضي بعد تنفيذ عملية طعن في القدس أدت إلى مقتل شرطي إسرائيلي.