﻿ريفي: من يقصفون الرياض دمروا حلب والموصل

بيروت – القدس العربي»: أشار الوزير السابق اشرف ريفي إلى أنهم «قالوا عنا أنه ليس لدينا مرشحون واننا لن نشكل لائحة لكننا شكلنا لوائح وذكروا أيضاً أننا لن نسجل لائحة وسجلنا لائحتنا، ويمكننا ان نتابع المشوار».

جاء ذلك في كلمة خلال إعلان لائحة «لبنان السيادة» عن دائرة طرابلس المنية الضنية، حـيث أضاف أن «طرابلس خلافها كان فقط مع فريق محدد وجه سلاحه اليها»، لافتـاً إلى «اننا نتـرك الأمر للعـدالة».

وأوضح أن الكل يعلم أنه منذ البداية لن يشكل لوائح سياسية مرتبطة بحزب الله أو النظام السوري ، ومن الأول رفض ما يسمى بالتحالف الانتحابي الذي هو احتيال على صوت الناس، ورفض التحالفات الهجينة، واعتبر أن التحالفات اليوم ليست انتخابية بل هي انتهازية.

وتابع أن «التحالف بلوائح سياسية هو التزام وطني أمام اللبنانيين»، منوهاً إلى «اننا اليوم نفذنا الوعد، فنحن نريد هذه النوعية من الشباب والناس الذين لديهم اخلاق والتزام بقضايا الشعب». ولفت ريفي إلى انه لا يقبل أن يأتي أحد بالمظلة اطلاقاً، موضحاً «أننا لم نختر المرشحين عشوائياً».

كما شدد إلى أن «السني في لبنان والمنطقة يتعرض للاستهداف والاستهداف الأكبر هو من المشروع ال إيران ي الذي يستخدم تطرف بعض القوى لخطف الإسلام ولوضعه بخدمته»، مشيراً إلى أنه «من مظاهر الاستهداف هو تحالف الأقليات الذي تتبناه إيران بالمنطقة»، مشدداً على أن «ايران هي الوجه الآخر لداعش ولا هدف لها سوى التدمير في المنطقة».

واكد ريفي «من لم يحافظ على كرامته الوطنية غير مؤهل ليقول انه يحافظ على كرامتنا»، و«اننا سرنا بقناعة خلف خيار رفيق الحريري أن لبنان هو أولاً ونحن ثايناً ونحن عرب لن نكون اللبنانيي».

وبخصوص السعودية وخصومها اعتبر أن «الأمر بات واضحاً فمن يقصفون الرياض هم أنفسهم الذين دمروا حلب والموصل والذين قتلوا السوريين والعراقين هم من قتلوا ايضاً الشهيد رفيق الحريري و وسام الحسن و وسام عيد «، منوهاً إلى «أننا نرفض ان يتم تشريع واعتقال أهلنا وتعذيبهم تحت عنوان الإرهاب ، فديننا هو دين التسامح والمحبة والاعتدال، والاسلام هو الضحية الأكبر للارهاب».