﻿مصير «دوما» على المحك وتضارب بين روايتي المعارضة والنظام حول حصول اتفاق

دمشق – «القدس العربي» : وسط تساؤل أهالي الغوطة الشرقية هل طوت المعارضة السورية سجلاً حافلاً من المقاومة والتصدي للنظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، في محيط العاصمة دمشق، وذلك تزامناً مع اقتراب الاعلان عن خروج او مصالحة أكبر تشكيلات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، وتحديداً مدينة دوما ضمن اتفاق ذكر ان جيش الإسلام توصل اليه مع الجانب الروسي بقي الغموض يلف بنوده وكذلك استمر الالتباس في مشهد ومصير المدينة، في وقتٍ نفى جيش الإسلام الخروج من دوماوبينما أكدت وزارة الدفاع الروسية ووسائل الإعلام الناطقة باسم النظام السوري خروج مقاتلين من جيش الإسلام والمدنيين الرافضين للتسوية إلى جرابلس بريف حلب.

مصادر خاصة من مدينة دوما قالت لـ «القدس العربي» ان باب التسجيل من أجل الخروج قد فُتح في المدينة أمام المدنيين والجرحى من عسكريين ومدنيين مع عائلاتهم والمقاتلين غير التابعين لجيش الإسلام، للخروج باتجاه جرابلس في ريف حلب، دون التمكن من الوصول إلى اعداد المسجلين الراغبين بالخروج من رافضي مصالحة النظام السوري، مشيراً إلى انه تم تجهيز أكثر من 17 حافلة حتى مساء أمس الاثنين، وبعض الحافلات التي اقلت مدنيين وعسكريين قد انطلقت فعلاً.

وقالت المصادر إن شرخاً واضحاً بدا ما بين المدنيين والعسكريين، عازياً السبب إلى ان «الأهالي والحاضنة الشعبية ضد قرار جيش الاسلام» وما عزز هذا الشرخ «تكتم جيش الإسلام على الاتفاقية وآلية تنفيذها، فيما يطوف قائد جيش الإسلام «عصام بويضاني» في شوارع المدينة، يحث العسكريين والمدنيين على البقاء في مدينة دوما وسط رفض الحديث عن تسليمها للنظام مقابل خروج المقاتلين منها».

وذهب المصدر إلى أن مآلات جيش الإسلام سوف تقود إلى بقاء قسم كبير منه في اطار عقد مصالحة مع روسيا واعتبار جيش الإسلام بمثابة «فيلق سادس» بالاستناد إلى قبول الأخير بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة، وأضاف «جيش الإسلام أخذ تعهداً من دول عدة بدعم موقفه وثباته في مدينة دوما».

نسخة من الوثيقة

«القدس العربي» اطلعت على نسخة من الوثيقة الروسية المقدمة لقيادة جيش الإسلام، ولم يتنس التأكد من دقتها، ونصت الوثيقة على بقاء الراغبين من مقاتلي جيش الإسلام في مدينة دوما بعد تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والسماح بدخول المؤسسات الحكومية التابعة للنظام إلى المدينة، على ان يتسلم جيش الإسلام أمن المدينة إلى جانب الشرطة العسكرية الروسية، دون السماح بدخول قوات النظام السوري اليها، فيما نقلت مصادر تابعة لميليشيات «حزب الله» بنداً إضافياً نص على تشكيل مجلس محلي يوافق عليه النظام السوري لإدارة شؤون المدينة بعد انسحاب مقاتلي المعارضة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية انه تم توصل إلى اتفاق مبدئي حول إخراج مسلحين من «جيش الإسلام» من الغوطة الشرقية، ووفقاً لمتطلبات الجانب الروسي أثناء الخروج من مدينة دوما يجب على المسلحين أن يوفرا خرائط حقول الألغام والأنفاق تحت الأرض وإزالة الألغام من المباني طوعاً وازالة المتاريس وطرق المرور الرئيسية.

وكالة سانا التابعة للنظام السوري قالت «ان إجراءات خروج مقاتلي «جيش الإسلام» وعائلاتهم عبر الحافلات من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى منطقة جرابلس، بدأت» وذلك تمهيداً لإخلاء المدينة من المعارضة وعودة جميع مؤسسات النظام إليها.

ونقلت الوكالة عن مصادرها دخول الحافلات منذ صباح يوم امس الاثنين بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى مخيم الوافدين لتجهيزها ومن ثم الخروج إلى نقطة التجمع الرئيسية قرب اوتوستراد حرستا ليتم نقلهم في وقت لاحق إلى جرابلس، وذلك عقب التوصل «الى اتفاق يقضي بخروج «جيش الإسلام» من دوما في الغوطة الشرقية إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة إلى مدينة دوما إضافة إلى تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء» وتسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة حسب المصدر.

فيما قالت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام السوري أن بنود الاتفاق شملت «خروج جيش الإسلام في اتجاه مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي بسلاحهم الخفيف وتشكيل فريق عمل برئاسة روسية يضم ممثلين عن الجانب السوري والدول الضامنة لعملية «أستانة» لترتيب موضوع تسليم المختطفين من المدنيين والعسكريين الموجودين في سجون «جيش الإسلام» وكشف مصير الباقين إضافة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في حوزة «جيش الإسلام» مع التشديد على منع وجود أي سلاح خفيف في مدينة دوما وسيكون تنفيذ هذا البند بعد تشكيل مجلس محلي في دوما توافق عليه الدولة السورية».

«الكل تائه في دوما»

الناشط الإعلامي «محمد النجار» من أهالي دوما قال لـ «القدس العربي» ان «المشهد في المدينة كأهوال يوم القيامة وكل منا له ظرفه الخاص، والجميع تائه يسأل عن مصير الخارجين ومصير الصامدين في المدينة، وكل هذا إلى المجهول، في ظل تسجيل اعداد كبيرة من العسكريين والمدنيين للخروج إلى جرابلس».

وكانت قد صلت الدفعة الأولى من مهجري مدينة دوما إلى قلعة المضيق في ريف حماة، صباح امس الاثنين، حيث غادرت القافلة يوم الأحد، وتضم 30 حافلة أقلت أكثر من 1300 حالة إنسانية ومقاتلي فيلق الرحمن وعائلاتهم من العالقين في مدينة دوما، وفقا للاتفاقية التي نصت على خروج المصابين والجرحى والحالات المرضية المستعصية ومرافقيهم في اطار الاتفاق الاولي بين الجانب الروسي وجيش الإسلام.

مركز المصالحة الروسي قال انه خلال الـ 24 ساعة الماضية خرج 100 مدني، وفي المجموع، منذ بداية تشغيل الهدنة الإنسانية خرج 29330 شخصاً. كما تم انسحاب 153240 شخصاً.

من جهته قال مركز الاستجابة في الشمال السوري قال انه قد وصل إلى مدينة قلعة المضيق خلال شهر آذار الفائت ثماني دفعات من مهجري القطاع الأوسط وقطاع حرستا في الغوطة الشرقية، وبلغ تعداد المهجرين حوالي 48 الف شخص، ووثق «منسقو الاستجابة في الشمال السوري» خلال شهر آذار/مارس من عام 2018 (47450) شخصاً، موزعين، حي القدم 1351 شخصاً، وحرستا 5204 شخصاً، ومن عربين 40895 شخصاً، وبلغت إحصائيات الحالات الطبية الوافدة من الغوطة الشرقية 4370 حالة مرضية، منها 991 إصابة أطفال و1064 حالات نسائية، وإضافة لحالات سوء تغذية بالمئات، فيما لا تزال عمليات الإحصاء مستمرة للمهجرين لتوثيق أعداد جميع العائلات التي ما زالت تصل يومياً من مناطق الغوطة الشرقية.