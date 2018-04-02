﻿مصريون يردون على نتيجة فوز السيسي بـ 97.08٪ بهاشتاغ «كدابين»

القاهرة ـ «القدس العربي»: دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ «كدابين» الذي تصدر مؤشر تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، للرد على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت بشكل رسمي، أمس الإثنين، وأظهرت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 97.08٪ من الأصوات الصحيحة.

وكانت دعوة انتشرت على مواقع التواصل منذ مساء أمس الأول، تطالب باستخدام الهاشتاغ في مواجهة إعلان النتائج، جاء فيها: «لحظة اعلان نتيجة المهزلة الانتخابية ومع بدء المؤتمر الصحافي للجن، ننشر على فيسبوك وتويتر هاشتاغ من كلمة واحدة فقط هي كدابين، حملة بسيطة في توقيت واحد ستخلق موجة واسعة جدا، وتحفر صفتهم في التاريخ».

وتفاعل كثيرون مع الهاشتاغ، وكتب الناشط السياسي شريف دياب ساخرا: «قالوا إنه حصل على 97٪ في الانتخابات، هذا رقم لم يحصل عليه في امتحانات الثانوية العامة».

وكتبت مديحة زكي: «كلهم كاذبون.. ويعرفون أنهم كاذبون.. ويعرفون أننا نعرف أنهم كاذبون.. لكنهم مستمرون في الكذب».

الناشطة السياسية ماهينور المصري، علقت « جمعوا الشباب من الشوارع والمقاهي وأجبروا الموظفين على انتخابه، وبعد كل ذلك يحصل على 97٪ فقط».

وكتب جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «فوز مجروح ونصر مهزوم وفرح مكسور وبهجة كئيبة وتهليل مصنوع وابتسامة وصفراء صراخ صامت كلام ساكت».

أما الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، فقال: «اليوم يوم تزييف الإرادة، اليوم يوم شرعنة السرقة بالإكراه، اليوم يوم صانع الكذبة وهو يصدق كذبه، يوم كئيب أسود».

رفض حقوقي

وأعربت 5 منظمات حقوقية مصرية مستقلة عن استنكارها للنتائج، مؤكدة أن «الاعتراف بها وما ترتب عليها هو بمثابة منح رخصة جديدة للقمع والتطرف العنيف والإرهاب لأربع سنوات أخرى على الأقل».

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية للحقوق والحريات.

وأضافت المنظمات أن «الانتخابات فقدت مشروعيتها السياسية قبل أن تبدأ، بعد أن تحول الحق في المشاركة السياسية تحت سمع وبصر الهيئة إلى مناسبة لممارسة أبشع أشكال البلطجة السياسية والأمنية في تاريخ الانتخابات المصرية منذ يوليو/تموز 1952، ضد كل مرشح كان يمكن أن يشكل خطرًا على تمديد أجل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في رئاسة مصر».

وحسب المنظمات «بعد أن أزاح السيسي كافة المرشحين المنافسين المحتملين في هذه الانتخابات منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالحبس تارة سواء المنزلي أو في السجن الحربي، وبالتهديد تارة أخرى، تكفلت أجهزته الأمنية بالانتقام ومعاقبة كل من تجرأ على الدعوة لمقاطعة هذه الانتخابات أو شكك في نزاهتها، وفتحت النيابة تحقيقات ضد قوى المعارضة، أو كما اعتبرهم النائب العام قوى الشر».

واتهمت «أجهزة الإعلام بشن حملة مسعورة لتخوين كل من يدعو لمقاطعة المشاركة في هذه المسرحية، والمجلس الأعلى للإعلام بمعاقبة من ترجم ونقل عن صحف أجنبية انتقادات لهذه الانتخابات».

وأشارت إلى أن «الهيئة العامة للاستعلامات تدخلت لدى مواقع أجنبية لسحب موضوعاتها».

واتهمت حكومة السيسي «بإغلاق كافة الطرق السلمية للاعتراض على هذه النتائج، وأوصدت كل الطرق للتغيير السلمي للسلطة، أو ممارسة المعارضة وطرح بدائل سياسية».

وعن دعوات تعديل الدستور، قالت المنظمات، إن «المقربين من السيسي بدأوا يسوقون لتعديل دستوري يزيل القيود عن مدد الرئاسة، ويسمح له بأن يبقى في الحكم مدي الحياة».

وجددت المنظمات التعبير عن مخاوفها، من أن «يعزز هذا الكبت السياسي من فرص الترويج للطرق غير السلمية للتعبير، ويغذي نزاعات التطرف العنيف والإرهاب، ويدفع الدولة لمزيد من عدم الاستقرار».

ووصفت مشهد إعلان النتائج، بـ«المؤسف الذي يأتي حصادا لما يقرب من خمس سنوات من القمع غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، والقتل خارج نطاق القانون، والتوسع غير المسبوق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وتدمير البنية التشريعية لتصبح أكثر عدائية للعمل العام في إشارة لقوانين التظاهر، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية».

وكانت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أعلنت أمس فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية وحصوله 97.08٪ من نسبة الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت خارج مصر في الفترة من 26 إلى 28 مارس/ أذار الماضي، وفي الداخل المصري في الفترة من 26 إلى 28 مارس/ آذار الماضي.

وحسب بيان الهيئة الذي تلاه رئيسها، المستشار إبراهيم لاشين، فإن السيسي حصل على 21 مليون و835 ألف و387 صوتا، من نسبة الأصوات الصحيحة في الانتخابات، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الليبرالي، على 356 ألف صوتا بنسبة 2.92 ٪ من نسبة الأصوات الصحيحة.

وبلغت الأصوات الباطلة، طبقا لبيان الهيئة، مليونا و960 ألف صوت بنسبة 7٪ من عدد المصوتين في الانتخابات.

وأوضح أن عدد من صوتوا في الانتخابات 24 مليونا و245 ألفا و152 صوتا، ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 41.05٪ ممن لهم حق التصويت الذين يبلغ عددهم، 59 مليونا و 78 ألفا و 180 ناخبا.

«ملحمة في حب مصر»

وكان إبراهيم بدأ كلمته التي أعلن فيها فوز السيسي، بوصف الانتخابات بأنها «بمثابة ملحمة في حب مصر، من أجل تحقيق حلم الديمقراطية التي ثار من أجله المصريون مرتين».

ووجه التحية والشكر لكل من ساهم في خروج هذه الانتخابات بهذا الشكل، كما توجه التحية للقضاة على دورهم في هذه الانتخابات، مؤكداً على أنهم ضربوا مثالا بالانتظام وتحملوا عناء المهمة في سبيل خروج الانتخابات بهذا الشكل.

وحيّا للشعب المصري قائلاً إن «الشعب لم يلتفت لأي من الدعوات المغرضة أو الأصوات السلبية التي كانت تدعو للعزوف عن المشاركة، و اصطف المصريون في طوابير أمام لجان الاقتراع في مشهد رصدته كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية».

وأشار إلى أن «هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها تنظيم كل الانتخابات في البلاد، وهي رابع انتخابات تعددية تشهدها مصر».

موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد الليبرالي والمرشح الخاسر في الانتخابات، عقد مؤتمرا صحافيا عقب إعلان النتائج في مقر حزبه، هنأ خلاله السيسي بالفوز، وبرر ضعف نسبة الأصوات التي حصل عليها، بأنه كان يواجه منافسا قويا، قائلاً: «أي شخص غيري لم يكن ليحصل على هذه النسبة في مواجهة السيسي، ولو كنت في مواجهة منافس آخر لحصلت على نسبة أكبر».

ووجه موسى الشكر لجموع الشعب المصري المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية وإثباته للعالم أنه قادر على التصدي لكل أعداء الوطن وكل من يحاول ممارسة الضغوط عليها، ونقول لهم لن يصيبها أي ضرر طالما وحدة شعبنا متماسكة والله وإلى والمعين في كل خطواته».

وفور إعلان النتائج تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

اليمين الدستوري

سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن «من المتوقع أن يؤدي السيسي، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بداية شهر تموز/ يونيو المقبل».

وأضاف «أعتقد أن الولاية الجديدة للسيسي سوف تبدأ رسميًا يوم 7 يونيو»، مشيرا إلى أن «مؤسسة الرئاسة هي التي ستحدد موعد تنصيب السيسي».

في السياق، هنأ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، السيسي، بفوزه. وأكد على «استمرار تكاتف كافة الجهود لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتي بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات السيسي في مختلف القطاعات، بما يحقق الخير والرخاء لمصر وشعبها العظيم، هذا جنبا إلى جنب العمل على استعادة مكانتها اللائقة، واستمرار تطهير الوطن من بؤر الإرهاب الغادر، متمنيا لسيادته دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم».

كذلك، هنأ أحمد الطيب شيخ الأزهر السيسي، مشيداً بـ«الصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وطمأنينة وحرية، منوهًا بما بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ورجال القضاء، من جهد مخلص في هذا الصدد».

ترامب يهنئ

في الموازاة، تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «الرئيس ترامب تقدم بخالص تهنئته للرئيس السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري في سيادته، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار، وحرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وأعرب السيسي، حسب المصدر «عن خالص الشكر والتقدير للرئيس ترامب، مؤكداً عمق وخصوصية العلاقات المصرية والأمريكية، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين».

وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان الولايات المتحدة «تتطلع إلى مواصلة العمل مع السيسي»بعد إعلان فوزه بولاية ثانية في مصر «للمضي قدما في شراكتنا الاستراتيجية».

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت ان «»الولايات المتحدة متمسكة بشراكتها القوية مع مصر».

وإذ تطرقت إلى معلومات تحدثت عن «قيود على حريتي التعبير والتجمع في الفترة التي سبقت الانتخابات»، شددت ناورت على «تشجيع احترام حماية الحقوق والحريات الأساسية».

واكدت أن واشنطن «تشجع» انفتاحا أكبر على «المشاركة السياسية» من جانب المصريين مع «التركيز على أهمية حماية حقوق الإنسان والدور الحيوي للمجتمع المدني».

بوتين يريد تعاونا أوسع

إلى ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيسي، على فوزه، معربا عن أمله في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وكتب بوتين ـ في خطاب وجهه للرئيس السيسي وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية ـ «إن نتيجة الانتخابات أثبتت سلطتك العظيمة بين مواطنيك ودعمهم الواسع لسياستك الهادفة إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في البلاد».

وأضاف الرئيس الروسي: «تقدر روسيا الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وأتوقع أن تحرز جهودنا المشتركة تقدما في التعاون المفيد للطرفين في كل المجالات، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة على المستوى الدولي والإقليمي، لا سيما في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية. بلا شك، يصب ذلك في مصلحة شعبي بلدينا».

كذلك، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السيسي، قائلاً إنه يسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين وتنميتها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي، من الملك سلمان، عقب إعلان فوزه رسميًا بولاية رئاسية ثانية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعرب العاهل السعودي عن «أطيب التمنيات لمصر وشعبها بدوام التقدم»، مؤكدًا «حرص المملكة على استمرار وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة التاريخية التي تربطها مع مصر».

السيسي أكد «عمق ومتانة الروابط المصرية السعودية وما يجمعهما من مصير واحد، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لصالح البلدين، والأمتين العربية والإسلامية».

وفي هذا الصدد، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برقية تهنئة للسيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، حسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.