﻿الحبسي: لا بديل عن الفوز على العين في دوري أبطال آسيا

الرياض ـ د ب أ: أكد العماني علي الحبسي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إنه لابديل عن الفوز أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال نظيره العين الإماراتي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين وهزيمتين، فيما يحتل العين المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وقال الحبسي:«إن هدف الفريق هو الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام العين الإماراتي. تركيزنا وجهدنا ينصب حالياً على هذه المباراة، واللاعبون المتواجدون حالياً في الفريق قادرون على تخطى هذا اللقاء».

اتحاد طنجة يستعيد الانتصارات في الدوري المغربي

طنجة ـ الأناضول: استعاد فريق اتحاد طنجة، ذاكرة الانتصارات بعد خسارة وتعادل في آخر مباراتين في الدوري المغربي لكرة القدم.

وتمكن طنجة من التغلب على ضيفه أولمبيك آسفي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية. أحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد حمودان في الدقيقة 26 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، يتصدر اتحاد طنجة الترتيب برصيد 44 نقطة، ووسع الفارق مع حسنية أغادير لأربع نقاط، فيما تجمد رصيد أولمبيك آسفي عند 35 نقطة في المركز الخامس.

ويحمل الوداد لقب الدوري المغربي، وهو أكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة بإجمالي 19 لقبا.

بن قردان يقتنص نقطة من المنستيري في الدوري التونسي

تونس ـ الأناضول: اقتنص فريق اتحاد بن قردان،، التعادل من مضيفه الاتحاد المنستيري بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري التونسي لكرة القدم.

وواصل بن قردان مسيرته دون هزيمة للمباراة الثانية على التوالي، بعد فوزه في آخر مباراة.

بهذه النتيجة، يحتل الاتحاد المنستيري المركز الخامس برصيد 35 نقطة، فيما يحتل بن قردان المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق الترجي برصيد 53 نقطة. ويعد الترجي (حامل اللقب) أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 27 مرة، يليه النادي الإفريقي 11 مرة، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ 9 ألقاب.

ميسي يتمنى تأهل الأرجنتين لنهائي مونديال 2018

برشلونة ـ الأناضول: تمنى لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني وصول منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف المقبل.

وفي تصريح لصحيفة «سبورت» الاسبانية، قال «أتمنى أن يصل منتخب بلادي لنهائي المونديال، لقد عشت سنوات طويلة في اسبانيا ولدي أصدقاء كثر في منتخبهم، بالطبع أتمنى أن يكون طرفا النهائي الأرجنتين واسبانيا على أن يكون الفوز من نصيب بلادي».

وأضاف «البرازيل وألمانيا واسبانيا مرشحون للفوز بلقب المونديال بقوة، لكن هناك منتخبات أخرى يمكنها الفوز باللقب».

وتطرق النجم الأرجنتيني في حديثه عن الدوري الاسباني (الليغا) قائلاً «المنافسة كانت بيننا وبين ريال مدريد كل عام، لكن أتليتكو مدريد حقق اللقب قبل سنوات قليلة، المنافسة الآن باتت أقوى». وعن موعد الاعتزال، قال « هذا السؤال هو الأكثر تعقيداً بالنسبة لي، لا أعلم إجابته، لا زال هناك الكثير من التحديات التي يجب تحقيقها على المستوى الجماعي تحديداً، وأشعر أني بحالة جيدة الآن».

اللاعب السابق «إيتو» يرغب في رئاسة الكاميرون

باريس ـ الأناضول أعلن لاعب كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو المحترف في قونيا سبور التركي، رغبته في رئاسة بلاده خلال الفترة المقبلة. وفي تصريح لمجلة «جون أفريك» الفرنسية، قال إيتو «أرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة الكاميرونية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتولي مقاليد الحكم في البلاد».

وأضاف «كنت أحلم دائما بالانخراط في الحياة السياسية، ويبدو أن اللحظة التي طال انتظارها هنا في النهاية».

وأوضح إيتو «أملك مخخطَا كاملاً لإدارة البلاد، و سيكون لدينا فريق ضيق ومضغوط من أجل مواجهة صعوبات البلد مع رئيس الوزراء الذي سيكون تحت إشرافه 11 وزيرا».

وتابع قائلاً «أحلم بأن أسير على خطى جورج وياه الذي تولى رئاسة ليبيريا».

بايرن ميونيخ يفعل بند «حق الشراء» في تعاقده مع خاميس رودريجيز

مدريد ـ د ب أ: كشفت صحيفة «ماركا» الاسبانية أمس الاثنين أن نادي بايرن ميونيخ الألماني سيقوم بتفعيل بند »حق الشراء» المدرج في تعاقده مع اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الألماني قد أعلن أنه سيدفع مبلغ الـ 42 يورو المنصوص عليه بعقد اللاعب من أجل انتقاله إلى صفوفه بشكل نهائي، وذلك حسب الاتفاق المبرم بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في الصيف الماضي.

وبالإضافة إلى مبلغ الـ 42 مليون يورو قام بايرن ميونيخ بدفع 13 مليون يورو أخرين لريال مدريد من أجل الحصول على خدمات النجم الكولومبي على سبيل الإعارة خلال الموسمين الحالي والقادم، مما يعني أن رحيل روريجيز النهائي عن النادي الملكي سينعش خزينة الأخير بـ 53 مليون يورو.