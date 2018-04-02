﻿إيسنر يهزم زفيريف ويحرز لقبه الأول في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

ميامي ـ رويترز: فاز جون ايسنر على الألماني ألكسندر زفيريف 6-7 و6-4 و6-4 ليحرز أكبر لقب في مسيرته في بطولة ميامي المفتوحة للتنس الأحد الماضي.

وظهر الإرهاق على اللاعب الأمريكي البالغ عمره 32 عاما في المجموعة الثانية لكنه فاز بالشوط التاسع ليتقدم 5-4.

وألهمت هذه اللحظة إيسنر وفاز بتلك المجموعة وبالتالية ليحقق انتصاره الأول على زفيريف.

وقال المصنف 14 في مقابلة بجانب الملعب بعد الفوز بجميع أشواط إرساله «لم أتوقع ذلك». وسيمكن الفوز إيسنر من الوصول إلى أفضل تصنيف عالمي للاعب أمريكي في الوقت الحالي بتقدمه إلى المركز التاسع.

وكانت المباراة، التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، الأخيرة في بطولة ميامي باستاد كراندون بارك فبعد 32 عاما ستنتقل المسابقة إلى ملعب جديد في العام المقبل.

كما أنها تأتي في ظل تألق التنس الأمريكي بعد فوز سلون ستيفنز، بطلة أمريكا المفتوحة، بلقب السيدات في ميامي السبت الماضي.

انتزع النجم الاسباني رافاييل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس الاثنين، رغم غيابه عن بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابته في أعلى الفخذ.

وصعد الأمريكي جون إيسنر المتوج بلقب ميامي إلى المراكز العشرة الأولى ، بعد أن قفز ثمانية مراكز دفعة واحدة، وقد احتل المركز التاسع.

من جهة أخرى صعدت الأمريكية سلون ستيفنز، المتوجة بلقب بطولة ميامي المفتوحة، إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها.

وقفزت ستيفنز، المتوجة بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2017 ، ثلاثة مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز التاسع بالتصنيف.

وحافظت النجمة الرومانية سيمونا هاليب على موقعها في الصدارة متفوقة على الدنماركية كارولين فوزنياكي.