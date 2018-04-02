الأمم المتحدة: لم نلحظ أي تحركات عسكرية في الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة): أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو)، لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية في منطقة شرق الجدار الأمني للإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.

جاء إعلان المنظمة الدولية ردًا على الرسالة التي سلّمها أمس، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، في هذا الشأن.

وفي مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك “لم تلحظ بعثة الأمم المتحدة أي تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة، ويقوم زملاؤنا في البعثة بمراقبة الوضع عن كثب”.

والأحد، حذر المغرب في رسالته من أن “أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء تشكل عملًا مؤديًا إلى الحرب”.

وقال هلال إن “انتهاكات البوليساريو المتكررة، التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي، ولا تعطي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية”.

وأوضح أن “انتهاكات الاتفاقات العسكرية، ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرورة، وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى بيئة مواتية ومستقرة”.

وبدأ النزاع حول الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب و”البوليساريو”، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الصحراء الغربية، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.

(الأناضول)