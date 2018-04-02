﻿بوكا جونيورز يفوز على تايريز ويقترب من حسم لقب الدوري

بوينس آيرس ـ د ب أ: تغلب نادي بوكا جونيورز، متصدر بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم «سوبر ليجا»، 2 / 1 على ضيفه ووصيفه تايريز في المباراة التي جمعت الأحد الماضي بين الفريقين في المرحلة الـ 21 من المسابقة.

وتمكن بوكا جونيورز بهذا الفوز من توسعة الفارق مع منافسه المباشر على لقب البطولة الأرجنتينية إلى تسع نقاط قبل ستة مراحل على نهايتها.

ويتربع بوكا جوينورز على قمة جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 50 نقطة، فيما تجمد رصيد تايريز بعد مباراة أمس عند النقطة 41.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة الـ 21 من الدوري الأرجنتيني، تغلب سان لورينزو بهدفين نظيفين على مضيفه لانوس ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب متساويا في عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع جودوي كروز.

وجاء راسينج في المركز الخامس في جدول الترتيب بعد تعادله 2 / 2 مع مضيفه بيلجرانو، فيما تراجع اندبيندينتي إلى المركز السادس إثر سقوطه صفر / 2 أمام أتلتيكو توكومان.

وفي المرحلة نفسها، نجح ريفر بليت في تحقيق فوز ثمين بالتغلب 3 / 1 على ديفنسا خوستيسيا مؤكدا استمراره في صحوته في المسابقة الأرجنتينية ليتقدم عدة مراكز في جدول الترتيب (14) مقتربا من المراكز المؤهلة لبطولة كأس سودامريكانا في الموسم القادم.

وتقدم بوكا جونيورز في النتيجة أمام تايريز في الدقيقة 28 بأقدام لاعبه والتر بو بعد تلقيه تمريرة سحرية من اللاعب كريستيان بافون بعدما راوغ الأخير أربعة لاعبين في لقطة رائعة.

ولم يستسلم تايريز لتأخره المبكر بهدف وسعى لإدراك التعادل وبالفعل نجح في ذلك في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب كارلوس كوينتانا.

وعلى صعيد آخر بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع ضيفه تشاكاريتا في المرحلة الـ 21 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم الأحد الماضي، أكد نادي أرسنال ساراندي هبوطه إلى القسم الثاني من المسابقة لأول مرة منذ 16 عاما.

وأنشئ نادي أرسنال منذ 61 عاما على يد خوليو أومبريتو جروندونا، الرئيس الأسبق للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم .

ومنذ صعوده إلى دوري الأضواء في عام 2002، فاز أرسنال بلقبين دوليين وهما كأس سودامريكانا 2007 وكأس سوروجا بنك 2008، هذا بالإضافة إلى ألقاب محلية أخرى، مثل لقب النصف الثاني من الدوري الأرجنتيني 2012 «كلاوسورا» وكأس السوبر الأرجنتيني لنفس العام وكأس الأرجنتين 2012 /2013.

كما خاض منافسات أربع نسخ من بطولة كأس ليبيرتادوريس وست نسخ من بطولة كأس سودامريكانا.

ويحتل أرسنال المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، الذي يضم 28 فريقا، برصيد 13 نقطة حصدها من 21 مباراة.

وأطلق على النادي الأرجنتيني الكبير اسم أرسنال تيمنا بنادي أرسنال الإنكليزي العريق وانضم في الثالث من أذار/مارس 1961 إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكان أفضل ظهور لأرسنال في الدوري الأرجنتيني الممتاز في النصف الثاني من المسابقة «كلاوسورا» عام 2012 عندما توج باللقب برصيد 38 نقطة.

وامتدت السلسلة الأطول لأرسنال بدون هزيمة في الدوري الأرجنتيني الممتاز إلى 12 مباراة، وكان ذلك في عام 2012 بعد أن حقق تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات، قبل أن يسقط أمام سان مارتين برباعية نظيفة.

وفي السابع من تشرين ثان/نوفمبر 2012 توج أرسنال بلقب «كلاوسورا» إثر تغلبه على العملاق بوكا جونيورز 4 / 3 بركلات الترجيح.