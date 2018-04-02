﻿ميلان يصارع إنتر في ديربي ميلانو على أمل التأهل لدوري أبطال أوروبا

روما ـ د ب أ: بات الصراع على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم منحصرا بين يوفنتوس ، لكن المنافسة على المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لا تزال مفتوحة وتشمل عدة أطراف ويمكن أن تحتدم بشكل أكبر عبر مواجهة ديربي ميلانو المقررة غدا الأربعاء ضمن مباريات مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ورغم الهزيمة أمام يوفنتوس 1 / 3 السبت الماضي وتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز السادس، لا يزال ميلان متمسك بأمل الصعود لأحد المركزين الثالث والرابع والتأهل لدوري الأبطال، وربما تشكل مواجهة إنتر ميلان الفرصة الحقيقية الأخيرة بالنسبة له من أجل الحفاظ على أماله.

ويتأخر ميلان، صاحب المركز السادس وهو ثاني المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، بفارق ثماني نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الرابع ، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال ، وذلك قبل تسع مراحل على نهاية المسابقة.

وفي حالة هزيمة ميلان في الديربي، سيكون من المرجح أن يقضي ذلك على أمال ميلان في المشاركة في دوري الأبطال، البطولة التي توج بلقبها سبع مرات في تاريخه، منها مرتان بمساعدة لاعب خط الوسط السابق جينارو جاتوسو الذي تولى تدريب الفريق في تشرين ثان/نوفمبر ، ونجح في تطوير الفريق وتحفيزه من جديد.

أما إنتر ميلان، فيتطلع إلى الفوز بالمباراة المؤجلة من أجل انتزلاع المركز الثالث من روما، الذي تعادل مع بولونيا 1 / 1 السبت الماضي والذي يتأهب لمواجهته المرتقبة أمام برشلونة الاسباني غدا الأربعاء في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال.

وشارك ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان في تعافي الفريق بعد فترة تراجع ، وقد أثنى على خط الهجوم بقيادة ماورو ايكاردي الذي سجل ثنائية في المباراة التي انتهت بفوز إنتر على هيلاس فيرونا 3 / صفر.

وتأجلت سبع مباريات من المرحلة السابعة والعشرين، كان من المفترض أن تقام في الرابع من أذار/مارس الماضي، إثر وفاة دافيدي أستوري قائد فريق فيورنتينا.

ويلتقي أتلانتا فريق سامبدوريا في وقت لاحق اليوم كما يلتقي جنوه مع كالياري وفيورنتينا مع أودينيزي.

وتشهد باقي المباريات التي تقام غدا الأربعاء، لقاء كييفو مع ساسولو وكروتوني مع تورينو وبينفينتو مع فيرونا.