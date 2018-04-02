﻿رونالدو يهدد طموحات يوفنتوس في واحدة من أقوى وأبرز المواجهات الكلاسيكية

روما ـ د ب أ: ربما تبدو مواجهة بين الرابح الأكبر ريال مدريد الذي حسم لقب البطولة 12 مرة سابقة والخاسر الأكبر يوفنتوس الذي خسر في سبع من تسع مباريات نهائية خاضها على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة. ولكن الإحصائيات تظهر تقاربا هائلا بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الإيطالي في تاريخ مواجهاتهما في لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة بينهما في وقت لاحق اليوم في ذهاب دور الثمانية للبطولة نفسها.

ويستضيف يوفنتوس الريال في واحدة من أقوى وأبرز المواجهات الكلاسيكية في دوري الأبطال كما تتسم هذه المباراة بالطابع الثأري حيث فاز الريال على يوفنتوس 4 / 1 في نهائي البطولة نفسها الموسم الماضي.

ويتطلع الريال لاجتياز عقبة يوفنتوس واستكمال مسيرته في طريق البحث عن لقبه الثالث على التوالي والثالث عشر في التاريخ لإنقاذ موسمه من الفشل بعد خروجه صفر اليدين من مسابقة كأس ملك إسبانيا وابتعاده بشكل كبير عن دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفي المقابل، يطمح يوفنتوس إلى الثأر من الريال واجتياز هذه العقبة في طريق البحث عن لقبه الثالث في البطولة علما بأنه يحمل رقما قياسيا لا يحسد عليه وهو الخسارة في نهائي البطولة سبع مرات سابقة. وعلى استاد «يوفنتوس» في مدينة تورينو الإيطالية، سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا خطرا يهدد يوفنتوس وحارس مرماه المخضرم جانلويجي بوفون.

وسجل رونالدو هدفين في مرمى بوفون خلال نهائي البطولة في الموسم الماضي كما يتصدر قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا حتى الآن. وقال بوفون 40/ عاما/: «أضع رونالدو في مكانة محترمة للغاية لأنه تطور ذهنيا واحترافيا كرياضي وكلاعب على مدار سنوات». ووصف بوفون المهاجم البرتغالي الشهير بأنه «قاتل أمام المرمى».

ولكن بوفون، الذي خسر مع يوفنتوس نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات، لا يرى أن يوفنتوس سيكون المرشح الأضعف في هذه المواجهة مع الريال. وقال بوفون: «لم نكن المرشحين في العديد من المواجهات أمام الريال، ولكن اليد العليا كانت لنا « في إشارة إلى تفوق يوفنتوس على الريال في آخر أربع مواجهات أقيمت من مباراتي ذهاب وإياب وكانت أحدثها فوز الفريق 3 / 2 على يوفنتوس في مجموع المباراتين بالمربع الذهبي للبطولة عام 2015 قبل أن يخسر يوفنتوس 1 / 3 أمام برشلونة الاسباني في النهائي.

وتظهر الإحصائيات أن الريال تغلب على يوفنتوس تسع مرات مقابل ثمانية انتصارات ليوفنتوس في المواجهات بينهما فيما انتهت مباراتان فقط بالتعادل من بين 19 مباراة أقيمت بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة. وخلال هذه المباريات ال19 ، سجل كل من الفريقين 22 هدفا في مرمى الآخر.

ويفتقد يوفنتوس في هذه المباراة جهود قلب دفاعه مهدي بنعطية وصانع اللعب ميراليم بيانيتش للإيقاف كما يعاني ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق من إصابات فيدريكو بيرنارديسكي وأليكس ساندرو وماريو ماندزوكيتش. ويستطيع أليجري الاعتماد في جزء من المباراة على لاعبه السريع خوان كوادرادو الذي تعافى من الإصابة والجراحة التي أجراها وعاد لمباريات الفريق أمس الأول السبت ليسجل هدفا ويفوز يوفنتوس على ميلان 3 / 1 في الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي حاليا بفارق أربع نقاط أمام نابولي. وقال الكولومبي كوادرادو: «ريال مدريد فريق مثير ورائع ، ولكننا بحاجة للتركيز على مستوانا. سنخوض المباراة كما لو كانت نهائي». وينتظر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال استقبالا حارا من جماهير يوفنتوس حيث سبق له أن تألق كلاعب في خط وسط الفريق على مدار خمس سنوات قبل الانتقال للعب في الريال.

وفاز زيدان مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مرتين وخسر مع الفريق مرتين في نهائي دوري الأبطال وكانت أحدثهما في 1998.