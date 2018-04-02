﻿«دايلي بيست»: فيديو حصري عن التحقيق مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي… نموذج للتحدي

لندن – «القدس العربي»: ذكر موقع «دايلي بيست» أنه حصل على فيديو حصري يكشف عن الطريقة التي تم التحقيق فيها مع الناشطة الفلسطينية الفتاة عهد التميمي بعد صفعها جندياً إسرائيلياً أطلق النار على ابنها عمها.

وكتب جيسي روزنفيلد تقريره من سجن عوفر في الضفة الغربية. وقال: «عندما افتتح القاضي العسكري المحكمة في سجن عوفر وسمح للإعلام بالاستماع لموافقة عهد التميمي على الصفقة بعد قضائها أشهراً في السجن نتيجة لصفعها جندياً إسرائيلياً وكانت رسالتها الواضحة للعالم. قالت الفتاة البالغة من العمر، 17 عاماً والمقيدة «لا عدالة تحت الاحتلال»، وواصلت الحديث بالعربية: «نحن في محكمة غير قانونية»، وكانت تتحدث بطريقة هادئة حتى أوقفتها الحارسات عن الكلام».

فقد نشأت الفتاة ذات الشعر الطويل المجعد مع الكاميرات التي وثقت كفاحها وعائلتها ضد المستوطنين الإسرائيليين على أراضي قريتها والحكم العسكري الذي يخيم على حياتهم. وتعلمت خلال السنوات ومن خلال حركة الاحتجاج المحلية أن الكلام العام هو أحسن وسيلة للدفاع ضد قوة مهيمنة.

وعندما قرر القاضي إخراج الدبلوماسيين والصحافيين من جلسة محاكمتها في شباط/فبراير تغيرت الاستراتيجية حسبما قال والدها بسام التميمي. نشأت عهد التميمي في بلدة النبي صالح وهي قرية في رام الله بالضفة الغربية حيث تعتبر المواجهات والتظاهرات ضد الجنود والمستوطنين جزءاً من الحياة اليومية. وتعمقت جذور حركة الاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي حيث أصبحت عائلتها مركز الدور الذي تلعبه قريتها في الحركة التي بدأت تتسع إلى القرى القريبة من الجدار العنصري الذي أقامته إسرائيل على أراضي الفلسطينيين.

وفي العصر الرقمي والتركيز الإعلامي على عائلتها ومجتمعها عُرفت عهد في إسرائيل من خلال مواقفها الجريئة وهي تعنف الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا أصدقاءها وعائلتها. وفي الوقت الذي اعتبر المتطرفون اليمينيون الإسرائيليون مواقفها إهانة للجيش ودوره في الأراضي المحتلة ورموا عليها بكل أنواع الشجب والإهانة إلا أنها أصبحت ملهمة لعدد قليل من اليسار الإسرائيلي الذي بدأ يشارك في حركة الاحتجاج ضد الاستيطان وتوسعه.

أيقونة جديدة

وفي كانون الأول (ديسمبر) عندما انتشرت صورتها وهي تصرخ وتعنف جندياً إسرائيلياً وتصفعه بعدما أطلق النار على ابن عمها رصاصة مطاطية أفقدته الوعي. طالب الساسة المتطرفون بفرض أشد العقوبات عليها. وأصبح الفيديو علامة ثورة وتحد وجعل من عهد أيقونة فلسطينية ورمزاً للكراهية في إسرائيل. وقد أضاف عليها الفنان الآيرلندي جيم فيتزباتريك الذي يقف وراء «المرأة الخارقة» «صورة أسطورية» وهو الفنان الذي رسم الصورة الأيقونية لتشي غيفارا. وتجربة عهد هي عادية بين الفلسطينيين بحيث تعتبر جزءاً من التربية اليومية التي يتلقونها. وفي الوقت نفسه قام الساسة الإسرائيليون بمحاولة تشويه عائلتها ووصفها بأنها تمثل وليست في الحقيقة عائلة ووصفت إصرارها على التظاهر بأنه صورة عن الإرهاب.

ويشير الكاتب هنا إلى الصفقة القضائية التي تقضي بموجبها عهد ثمانية أشهر تشمل الشهرين قبل المحاكمة ودفع غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل (1.500 دولار أمريكي). وظلت محاكمة عهد مغلقة على الرأي العام وسط شجب للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية فالصفقة التي حكمت بموجبها جاءت بعد سلسلة من من الاعتقالات المتعددة لعائلاتها وتحقيقات مستمرة سببت لها العذاب بدون حضور محاميها أو والديها.

وفي محاولة لتخفيف غضب اليمين المتطرف رافقت عدسات التلفزة الإسرائيلية الجيش عندما داهم بيتها واعتقلها.

فيديو

ورغم تأكيد القاضي العسكري على «حق القاصر» عندما جعل المحاكمة مغلقة للإعلام والرأي العام باستثناء والديها إلا أن شريط التحقيق الذي اطلع عليه روزنفيلد يكشف عن المعاناة النفسية التي عانت منها عهد. ويشير الكاتب هنا تحديداً إلى تحقيق استمر ساعتين عقد في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2017 وبدا حقها «كقاصرة» غير مهم للمحققين اللذين كانا يجريان التحقيق معها. وراقبت عهد المقيدة التي جلست على مقعد في مركز شرطة الجلسة التي تطورت من عرض مسرحي لعب فيها المحققان دور الشرطي الشرير والجيد ومحاولات اللين معها والشدة والتهديدات المخيفة بما سيحل بعائلتها. وظلت متمسكة خلال كل هذا العذاب بحقها أن لا تجيب على الأسئلة. وهي نقطة استخدمها المدعي عليها لاستمرار التحقيق معها.

وبعيدًا عن الصورة البطولية والشيطنة التي تعرضت لها عهد التميمي فإن التحقيق تراوح بين التحدي والخوف الذي ينقل بعداً عن الاحتلال. ونرى من كاميرا مركبة على جهاز كمبيوتر في مركز شرطة كيف اقتيدت عهد إلى غرفة تحقيق في مركز شرطة وأجلست على كرسي وعرض عليها الماء والساندويشات ورفضتها. وتبدو واضحة رباطة الجأش لديها غير مكترثة عندما وجهت لها أسئلة روتينية حتى عندما طلب منها التأكيد على اسمها وهويتها تمسكت بحقها بالسكوت.

ومع بداية التحقيق يحاول محقق يهودي إسرائيلي بملامح شرق أوسطية، في العشرينات أو بداية الثلاثينات من عمره ويرتدي قميصاً رمادي اللون وبنطلون جينز وعلى وسطه مسدس دفع عهد للحديث. وظلت صامتة محافظة على وجه خالٍ من التعبير. وكان المحقق يتحدث معها بعربية بلكنة عبرية.

ويحاول التودد إليها وإن كان بطريقة استفزازية حيث قال للفتاة البالغة 16 عاماً «عيونك تشبه الملاك» إلا أنها تحتفظ بنظرتها الباردة والصمت. ويتحول للحديث عن أخته حيث يقول لها إنها مثل أخته التي تنفق كل راتبه على الملابس بدون أن تبدي عهد اهتماما وتحافظ على نظرتها الباردة. وعندما يفشل في بناء نوع من العلاقة المشتركة مع السجينة يتحول للتهديد والاستفزاز ويقول بطريقة سلطوية: «أنا محقق من إسرائيل» و «نسير حسب القانون في كل مجالات القانون الإسرائيلي، القانون العسكري ويجب أن تلتزمي بالقانون أنت وعائلتك». ويتحول بعد ذلك إلى التودد والحديث عن أخته وعندها يدخل محقق ثان يرتدي ثياباً مزخرفة ولا يظهر وجهه ويجلس خلف المكتب ويشجع المحقق الأول على التوقف. ويرمي المحقق الأول دفتر ملاحظاته وينزع مسدسه قائلاً إنه ليس تحقيقاً ويناشد عهد للكلام وترفض. وبعدها يبدأ بعرض فيديو عن صفعها للجندي الإسرائيلي حيث يتغير وجهها ويقول لها «هذا صوت أمك، وصوت من هذا؟» وتبدو عهد متعبة لكنها تحافظ على صمتها. وطوال التحقيق تحافظ عهد على وجه خال من التعبير وأحياناً متعب ويعبر عن الملل. وعندما يبدأ المحقق بالتهديد وأنه سيقوم باعتقال عائلتها وأصدقائها يظهر الخوف على وجهها والحزن.

ويقول الكاتب إن عهد لم تضرب من لحظة اعتقالها حتى وصولها لمركز التحقيق ولم تعذب مع انها تعرف عن قصص التعذيب التي تعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. ففي عام 1993 قام الجنود الإسرائيليون بهز بسام التميمي بطريقة عنيفة لدرجة فقد الوعي حسبما وثقت منظمة «هيومان رايتس ووتش». وعندما كان في السجن استيقظ ليجد أن شقيقته قتلت بعدما دفعها مترجم إسرائيلي من على درج محكمة عسكرية حيث اتهمت بالمشاركة في قتل مستوطن إسرائيلي.

وبسبب ما تعرض له فقد أدخل عملية جراحية خرج منها بـ 63 قطبة. ولم توجه له اتهامات وأفرج عنه في يوم جنازة أخته. وليس غريباً شعور عهد عندما هدد المحقق باعتقال أقاربها. وتحدث إليها بالإنكليزية «لا أريد إحضار الأطفال هنا»، «ارجو أن تختاري الطريق الأسهل». ويعود للقول: «فكري، أوكي» «لا أريد منك الحديث وسيعانون من هذا المكان». وتنتهي جلسة التحقيق حيث تقاد عهد من غرفة التحقيق وتقوم في الطريق بأخذ الساندويش الذي رفضته في بداية التحقيق بدون النظر للخلف.

وبعد ذلك قام الجيش الإسرائيلي باعتقال كل أفراد عائلتها وأصدقائها الذين هدد المحقق باعتقالهم أثناء التحقيق من بلدة النبي صالح. وتقول منظمة بيتسيلم أن هناك 5.980 فلسطينيا منهم 356 طفلًا تحت سنة الثامنة عشرة يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية. ويعلق الكاتب أن فيديو عهد يقدم إضاءات عن التجربة التي لا تزال تخيف الساسة والمجتمع الفلسطيني.

ويأتي في وقت قتل فيه أكثر من عشرين شخصًا في الاحتجاجات قرب السياج الحدودي في غزة. ويواصل الفلسطينيون الذين يشعرون بالخيبة من قادتهم بالتظاهر ضد قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويأمل بسام أن يكون مثال عائلته وقيادة عهد نموذجاً للطريقة التي سيواجه بها الفلسطينيون وبشكل جماعي الاحتلال.

«واشنطن بوست»: إسرائيل تعرف أن لا ثمن تدفعه بقتلها الفلسطينيين

دفن الفلسطينيون نهاية الأسبوع 15 شخصاً قتلوا إلى جانب مئات الجرحى على يد الجنود الإسرائيليين. فقد اجتمع حوالي 30.000 فلسطيني على الجدار العازل بين غزة وإسرائيل للاحتجاج على الحصار الخانق المفروض عليهم منذ سنوات وتشريد دولة إسرائيل لآبائهم وأجدادهم. وكما في كل التظاهرات التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة فمعظم المشاركين فيها عزل من السلاح وكانت سلمية، فقد جلست العائلات تتنزه في ظل الجدار ورفعت العلم الفلسطيني إلا أن هذه التظاهرة على خلاف تظاهرات سابقة انتهت بالدموع كما يقول إيشان ثارور الكاتب في صحيفة «واشنطن بوست».

ونقلت الصحيفة عن فايق الصباح «أخذت أحفادي وذهبنا في تظاهرة سلمية» و»ذهبنا للتأكيد على أن هذه هي أرضنا وما وجدناه كان مختلفاً». وتقول السلطات الإسرائيلية أنها فتحت النار لأن بعض المتظاهرين اقتربوا من السياج حيث حرقوا عجلات السيارات ورموا بالحجارة وقنابل المولوتوف إلا أن الصور التي التقطت والفيديو تظهر أن الجنود الإسرائيليين استهدفوا المتظاهرين العزل بل والذين هربوا وأداروا ظهورهم للجنود الذين قتلوا على يد قناصة الجيش الإسرائيلي عن بعد. وكان من بينهم بدر الصباغ، 20 عاماً وهو ابن فايق الذي قتل بعد دقائق من وصوله إلى التظـاهرة لمراقبـة ما يجـري.

ويقول شقيقه للصحيفة: «طلب سيجارة، أعطيته واحدة وأخذ منها نفسين ليصاب برصاصة في رأسه». ويعلق ثارور أن القتل يعتبر أسوأ الأحداث التي شهدتها غزة منذ عام 2014 والتي قالت الأمم المتحدة أن 1462 شخصاً قتل فيها. ويقول ثارور إن ما بعد التظاهرات الأخيرة كشفت عن عبثية ويأس المقاومة الفلسطينية وحصانة الجيش الإسرائيلي النسبية عندما يأخذ أرواح الفلسطينيين.

فلم يعبر رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو عن تعاطف أو ندم على ما جرى يوم الجمعة حيث قال إن إسرائيل تتصرف بحزم وبتصميم لحماية سيادتها ومواطنيها فيما تجاهل وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان المطالب الدولية بتحقيق فيما جرى حيث أكد أنه لن يكون هناك تحقيق بأي حال من الأحوال مضيفاً أن الجنود الإسرائيليين الذين يشرفون على السياج يستحقون الشكر. بل وفاخر الجيش الإسرائيلي يوم السبت بأن قواته سيطرت على الوضع وحتى عدد القنابل التي اطلقها الجنود إلا أن الجيش الإسرائيلي محا التغريدة بعدما ظهرت صور ولقطات عن جنود يطلقون النار على الفلسطينيين الفزعين الفارين والمبتعدين عن السياج.

موقف أمريكا

وقال متحدث باسم منظمة حقوق الإنسان «بيتسيلم» أميت غيلوتز» هذه نتائج متوقعة من قيادة غير شرعية: جنود إسرائيليون يطلقون النار على متظاهرين عزل» وأضاف «ما هو واضح أن لا أحد من القناصة على الأرض إلى المسؤولين الكبار الذين حولوا غزة إلى سجن ضخم سيحاسبون يوما ما».

ويعلق ثارور أن إسرائيل لا تخشى شيئاً من موقفها المتحدي لأن معظم النقد جاء من تركيا وإيران والتي تعطي كل واحدة منهما الفرح لنتنياهو لا الضيق، فيما وقفت إدارة دونالد ترامب في مجلس الأمن أمام بيان دعا «لتحقيق مستقل وشفاف» وأكد على حق الفلسطينيين في الاحتجاجات السلمية. وعندما عبرت المتحدثة باسـم الخارجية الأمريكية هيذر نوريت عن «حزنها العـميق» تـدخل مـبعوث تـرامب للشـرق الأوسـط جيـسون غريـنبلات ووقـف إلى جـانب إسـرائيل وحـمّل حـماس مسـؤولية «المـسيرة المعـادية».

وبالتأكيد فقد ساعد ترامب على مفاقمة الغضب بين الفلسطينيين حيث دعا الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية إلى التظاهر حتى 15 أيار (مايو) في ذكرى النكبة الفلسطينية واليوم الذي ستنقل فيه واشنطن سفارتها للقدس في اعتراف علني وصريح بسيادة إسرائيل على الـقدس وحــرمان للفلسطـينيين من أي حـق فيها.

ويقول ثارور إن اختيار البيت الأبيض ذلك اليوم لافتتاح السفارة عزز موقف الفلسطينيين من أن أمريكا لم تعد شريكا يوثق به في العملية السلمية. وعلق السناتور الأمريكي المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز في تغريدة يوم 31 آذار (مارس) قائلاً: «إن قتل المتظاهرين الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في غزة مأساوي. ومن حق كل الشعوب التظاهر من أجل مستقبل أحسن بدون رد عنيف».

وأضاف: «في الوقت نفسه يظل الوضع في غزة كارثة إنسانية. وعلى الولايات المتحدة لعب دور إيجابي لوقف الحصار على غزة ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في بناء مستقبل يخدمهما».

لا دعم من العرب

هذا عن الموقف الأمريكي الذي لا يرجى منه، وماذا عن جيران الفلسطينيين العرب؟ يجيب ثارور إنه أيضاً لا رجاء منه «وكما ناقشنا من قبل فقد تحركت قوى رئيسية في المنطقة مثل مصر والسعودية قريباً من إسرائيل في السنوات الأخيرة الماضية. فمن الواضح أن الفلسطينيين المحرومين من دولتهم يحصلون على دعم الشعوب العربية أما الأنظمة فتعتبرهم مجرد إزعاج يعرقلون جهودها لمحاربة الأحزاب الإسلامية في بلدانها ومواجهة إيران».

ويختم بالقول إن أحداث الجمعة يجب النظر إليها على أنها جزء من الصراع بين حركتي فتح وحماس حيث فشلت محاولات المصالحة بين الطرفين ويعاني كل منهما حالة ضعف. فقد خسر محمود عباس العملية السلمية وأي تقدم على هذا المسار فيما تعاني حماس في غزة من حصار وتناقص في مواردها.

وأصبحت الحياة صعبة في غزة حيث قال شاب عمره 21 عاماً «أريد الموت» و «لم أعد اريد هـذه الحـياة».