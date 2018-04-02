﻿هشام حداد يخلف مارسيل غانم على شاشة «أل بي سي»

بيروت – «القدس العربي» : في وقت ودّع الإعلامي مارسيل غانم شاشة «أل بي سي» وقدّم الحلقة الأخيرة من برنامج « كلام الناس» والدمعة في عينيه، أفيد أن هشام حداد هو من سيخلف في هذه الفترة غانم يوم الخميس فضلاً عن احتفاظه بالبرنامج الساخر «لهون وبس» الذي تنتجه شركة «شوت برودكشن» ويُعرَض على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال كل ثلاثاء.

وللوهلة الأولى تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلباً مع هذا الخبر، وكتب العضو السابق في مجلس نقابة الصحافة جو توتونجي ما يلي «كلام الناس على «أل بي سي» ينتقل من الإعلامي المخضرم مارسيل غانم إلى المهرّج هشام حداد! يا بادل غزلانك بقرود».

ولم تُعرَف طبيعة البرنامج الذي سيتسلمه حداد، وهل سيكون سياسياً، ولكن موقع «ليبانون فايلز» ذكر أن إدارة المحطة أبلغت مراسلين شابين انضما للمحطة منذ حوالي الـ3 سنوات الانضمام إلى فريق عمل حداد لمعاونته في التحضير لحلقات البرنامج، وتعقد لهذه الغاية اجتماعات مكثفة للتحضير لحلقة الخميس، وان رولا سعد ستكون معدّة البرنامج، وأنه سيستمر إلى حين انتهاء الانتخابات النيابية، قبل شهر رمضان، حيث تتوقف البرامج السياسية، على أن تكون إدارة قناة الـ«ال بي سي» قد قررت حتى حينه المذيع السياسي الذي سيحلّ على الشاشة يوم الخميس والصيغة الجديدة للبرنامج.

ومن المعروف أنه ليس هناك انسجام بين مارسيل غانم وهشام حداد، وقد غرّد الأخير على حسابه إثر شيوع نبأ مغادرة غانم شاشة «أل بي سي» للإنتقال إلى «ام تي في»، قائلاً «لا يبقى في عقول الناس وقلوبهم إلا من يشبههم، ينطق بلسانهم ويتحدث لغتهم أما المتعالي على الفقراء والمتملّق لرجال السياسة وشاعر البلاط فلا مفر من ذاكرة تلفظه وتاريخ يلعنه».

وفيما لم يرد مارسيل على هذه التغريدة، فهو باشر التحضير للانتقال إلى شاشة «أم تي في» بعد حوالى شهر ليواكب الانتخابات النيابية، فيما يدرس الإعلامي وليد عبود معد ومقدم البرنامج السياسي الرئيسي «بموضوعية» خياراته، وهو يتجه إلى تقديم فكرة جديدة للبرنامج مع الاحتفاظ بمنصبه كرئيس تحرير الأخبار.

وكان مارسيل غانم قال في كلمته الوداعية بعد 27 سنة من العمل في «أل بي سي» كانت أكبر بكثير من هفوات ترافق أي عمل وأي نضال، صمدنا بفضل ثقة الناس ودعم الناس وبفضل أوجاعهم، ثقتكم بنا كانت تكبر وتكبر… وعلى مدى سنوات بنينا حلماً إعلامياً».

وأضاف: «على مدى 27 عاماً دخل ناس وغادر ناس هذه المساحة هنا… لا تحسبوا أن قرار الفراق سهل، ولكن فيه الكثير من الجرأة والحرية». وتابع كان لي همّان: «ألا أخسر الثقة مع الناس والهم الثاني ألا أخسر علاقة الاحترام والأخوة التي كوّنتها مع الـ «أي بي سي» والشيخ بيار الضاهر». وختم: «تسدل الستارة اليوم على مسرح مرّ عليه أبطال… سيغادر الناس وعلى الباب ثمة من يسأل هل كان العرض جيداً».

وفي نهاية الحلقة كانت تحية من فريق العمل لمارسيل غانم على وقع أغنية لفيروز امتزجت فيها مشاعر الفراق والحنين والنجاح مع استعراض لأبرز المحطات والضيوف.