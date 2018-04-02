﻿زوجان يطعنان في قرار بإبطال زواجهما..بعدما أصبح الزوج أنثى

سنغافورة ـ أ ف ب: تقدّم زوجان سنغافوريان بطعن أمام القضاء في قرار إلغاء زواجهما بعدما غيّر الزوج جنسه، حسب ما أعلن محاميهما أمس الاثنين.

واستندت السلطات السنغافورية في قرارها إلغاء الزواج على أن خضوع الزوج لعملية جراحية لتغــيــير جنسه أبطل الزواج بينهما، لكونهما لم يعودا من جنسين مختلفين.

ولا تشرّع القوانين السنغافورية زواج شخصين من جنس واحــــد، وهــــو أمر لا يتقــبّله المجتمع السنغافوري.

ونقلت صحيفة «سترايت تايمز» أن فيث وبرايس فولتا تزوجا في العام 2015 لكن فيث عمد إلى تغيير جنسه لأنثى وغيّر ذلك في أوراقه الثبوتية.

وبعد ستة أشهر، استدعت السلطات الزوجين وأبلغتهما أن زواجهما قد أبطل.

وتقدّم الزوجان بدعوى أمام المحكمة العليا طلبا فيها إعادة تسجيل زواجهما في السجلات الرسمية، حسب المحامي.