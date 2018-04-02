﻿«القصر السماوي» الصيني ينتهي رمادا في الغلاف الجوي للأرض

بكين ـ أ ف ب: دخلت المحطة الفضائية الصينية «تيانغونغ-1» في الغلاف الجوي للأرض فجرأمس الإثنين حيث احترقت وتفتتت في سماء جنوب المحيط الهادئ، بعد عامين من فقدان السيطرة عليها.

وبعد بضعة أيام من الغموض، دخلت المحطة، وهي مختبر فضائي يعني اسمه القصر السماوي، الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 00,15 بتوقيت غرينيتش، أي قبيل الوقت المرتقب بحوالى ربع ساعة.

وقال المكتب الصيني المسؤول عن تصميم المركبات الفضائية في بيان: «معظم أجزاء المحطة دُمّرت لدى دخولها الغلاف الجوي» إذ يؤدي الاحتكاك بطبقات الجو إلى احتراق أي جسم يدخل بسرعة عالية.

لكن المكتب لم يوضح مكان السقوط بدقة.

وكانت السلطات الصينية طمأنت إلى أن سقوط المحطة لن يسبب أية أضرار بل هو سيكون أشبه بعرض ألعاب نارية ممتع في السماء، يشبه الزخّات النيزكية.

لكن لا يبدو أن أحدا لم يتمكّن من مشاهدة ذلك، إذ إن المحطة، حسب ما قالت الصين، احترقت في سماء المحيط.

وقبل أن تتحطّم تماما مرّت في سماء كوريا الشمالية واليابان حيث كانت الشمس ما زالت مشرقة، فلم يكن ممكنا مشاهدتها، حسب عالم الفضاء جوناثان ماكدويل الباحث في مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد سميثسونيان الأمريكية.

وأكّدت الولايات المتحدة دخول المحطة غلاف الأرض في سماء المحيط الهادئ، متحدّثة عن خطأ في تقديرات الصين للوقت مقداره دقيقة واحدة.

ووضعت المحطة التي كان وزنها يبلغ ثمانية أطنان، في مدار الأرض في أيلول/سبتمبر من العام 2011 وكان مقررا أن تدخل الغلاف الجوي بشكل مدروس، لكن الصين فقدت السيطرة عليها في آذار/مارس 2016، وهو ما أثار القلق حينئذ من إمكانية سقوطها على الأرض وتسببها في أضرار.

وحسب وكالة الفضاء الأوروبية، فإن المهندسين الصينيين لم يكونوا قادرين على التحكم في محركات المحطة، الأمر الذي جعلها تهبط بشكل عشوائي، لكن الصين كانت تؤكد مرارا أنها ما زالت تتحكم في المحطة.

وأمس الاثنين، اتهمت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الصادرة بالانكليزية وسائل الإعلام الأجنبية بتضخيم الأمر «لأن بعض الدول الغربية تحاول إثارة الغبار حول قطاع الفضاء الصيني الآخذ في النمو».

وعلى مدى السنوات الماضية، استخدم «القصر السماوي» لإجراء اختبارات طبية. وكان يعتبر مرحلة تمهيدية لبناء محطة فضاء دولية.

وأكدت بكين قبل أيام أن خطر إصابة أي إنسان بشيء من البقايا المتفتتة للمحطة لا يزيد عن واحد من 700 مليون. فمعظم القطع ستحترق وتتفتت وتتناثر في الهواء.

وهي ليست المرة الأولى التي يدخل فيها جهاز فضائي لا سيطرة عليه في الغلاف الجوي للأرض، بل إن هذا الأمر قد تكرر ستة آلاف مرة في ستين عاما من الرحلات الفضائية.

وفي مـــــرة واحدة فقط أصابت قطعة صغيرة من الركام شخصا بجروح في كتفه، حسب وكالة الفضاء الأوروبية.