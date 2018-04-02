ميانمار تعطي الضوء الأخضر لمجلس الأمن لزيارة البلاد

نيويورك (الأمم المتحدة): أعلن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن ميانمار أعطت الضوء الأخضر للمجلس للقيام بزيارة للبلاد. وخلال نفس الجولة، يعتزم المجلس زيارة مدينة كوكس بازار في بنغلاديش، حيث يعيش ما يقرب من 700 ألف مسلم من أقلية الروهينجا في مخيمات بعد فرارهم من حملة عسكرية وحشية في ولاية راخين.

وقال مندوب بيرو الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الحالي السفير جوستافو ميزا كوادرا، في تصريحات للصحافيين إن المجلس المؤلف من 15 عضوا يريد زيارة ولاية راخين، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لها.

وأضاف كوادرا أنه من المقرر بدء الجولة في أبريل/نيسان الحالي في الوقت الذي تتولى فيه بيرو رئاسة الدورة الحالية بمجلس الأمن.

وكانت الزيارة مدرجة منذ شهر فبراير/شباط ضمن جدول أعمال المجلس، لكن المجلس لم يتمكن من الحصول على موافقة سلطات ميانمار حتى الآن.

واتهمت الأمم المتحدة الجيش بممارسة “التطهير العرقي” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

ومنعت سلطات ميانمار حتى الآن محاولات بعثة تقصي الحقائق المفوضة من الأمم المتحدة للتحقيق في الوضع على الأرض.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وقعت كلا من بنغلاديش وميانمار اتفاقاً لإعادة لاجئ الروهينجا إلى وطنهم، وقد أشارت حكومة ميانمار إلى أنها مستعدة للقيام بذلك، لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن الظروف ليست مناسبة لاعادة اللاجئين، حيث لا يمكن ضمان سلامتهم. ومع اقتراب موسم الرياح الموسمية في بنغلاديش، بدأت الحكومة في إعادة توطين لاجئي الروهينجا الذين يعيشون على منحدرات التلال الخطرة.

(د ب أ)