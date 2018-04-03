مقتل تسعة في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة المكسيكية ومسلحين

مكسيكو سيتي: قتل ثمانية مسلحين وضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار غربي المكسيك، حسبما أفاد ممثلون للادعاء.

وجاء في بيان أن مجموعة من ضباط الشرطة كانوا يقومون بدوريات في بلدية خالوستوتليتلان بولاية خاليسكو في وقت متأخر من ليل الأحد عندما فتح رجال في سيارات أخرى النار عليهم.

وتم انتشال جثث سبعة من المهاجمين المزعومين من سياراتهم وواحد من الشارع.

وقتل ضابط شرطة وأصيب ثلاثة آخرون.

ويشار إلى أن ولاية خاليسكو هي موطن عصابات مخدرات من بينها “خاليسكو نويفا جنيراسيون” التي تشتهر بممارسات عنيفة للغاية. (د ب أ)