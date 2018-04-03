بوغديمون يستأنف أمام المحكمة العليا في اسبانيا لإسقاط التهم المنسوبة إليه

مدريد: قدم رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بوغديمون، المحبوس حاليا في ألمانيا، استئنافا أمام المحكمة العليا الإسبانية وطلب إسقاط الاتهامات المنسوبة إليه بالتمرد وسوء استخدام الاموال العامة، على خلفية الاستفتاء على انفصال الإقليم العام الماضي.

وفي استئناف مؤلف من 85 صفحة نقلته وسائل إعلام إسبانية يوم الإثنين، نفى بوغديمون كلتا الجريمتين وقال إنه لم يكن هناك “أي نوع من العنف” في يوم استفتاء أول تشرين أول/ أكتوبر، وهو شرط أساسي لتهمة التمرد.

وتم تقديم الاستئناف الذي أعده محامي بوغديمون جاومي ألونسو كوفيلاس، نيابة عن وزيرين كاتالونيين سابقين آخرين هما كلارا بونساتي ولويس بويج اللذين فرا أيضا من إسبانيا بعد الاستفتاء.

واعتقل بوغديمون في ألمانيا منذ أكثر من أسبوع عندما كان عائدا من فنلندا إلى بلجيكا، حيث يعيش في المنفى بعد أن أصدر قاض إسباني مذكرة اعتقال أوروبية ضده.

ولم يتضح بعد متى أو ما إذا كان المدعي العام الألماني سيتقدم بطلب لتسليمه إلى إسبانيا. (د ب أ)