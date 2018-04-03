مظاهرة في شيكاغو الأمريكية رفضًا لسياسات ترامب وعنف الشرطة

شيكاغو: تظاهر المئات بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، الإثنين؛ احتجاجًا على سياسيات الرئيس، دونالد ترامب، ورفضًا للعنف الذى تستخدمة الشرطة، وأودى بحياة الكثير من المواطنين بعموم البلاد، لا سيما من أصحاب البشرة السوداء.

وبحسب مراسل الأناضول، شارك حوالي 200 شخص في المظاهرة التي انطلقت من حديقة “برج المياه، وانتهى بها المطاف عند برج الرئيس ترامب، وسط المدينة.

وشاركت في المظاهرة، عائلات شباب لقوا حتفهم بسبب عنف الشرطة، ومن بينهم أسرة الشاب الأسود لاكوان ماكدونالد البالغ من العمر 17 عاما، الذي قتل عام 2015 على يد الشرطة بعد ضربه بـ16 رصاصة من مسافة قريبة في حادث هزّ الولاية الأمريكية.

وردد المحتجون هتافات رافضة للعنف والسياسات الأمريكية، من قبيل “لا لإرهاب الشرطة العنصري”، و”بدون عدالة لن يكون هناك سلام”، و”حياة السود لها أهميتها”.

كما دعمت المظاهرة جماعات طلابية ومسلمة مناهضة لبيع الأسلحة للمواطنين دون رقابة.

جاءت الفعالية الاحتجاجية وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها الشرطة طيلة المسيرة. (الأناضول)