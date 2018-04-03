استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الضفة

القدس المحتلة: استشهد شاب متأثرا بجراح بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، صباح الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مفرق مستوطنة “ارئيل” شمال الضفة.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيليون الرصاص على الشاب الفلسطيني، بعد اصطدام سيارته بمحطة انتظار للحافلات، حسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن السائق وهو في الثلاثينيات من العمر، حاول الفرار من المركبة ذات اللوحات الإسرائيلية، لكن جنودا إسرائيليون كانوا في الموقع أطلقوا النار عليه فأردوه شهيدا.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات أخرى، فيما تبين أن المركبة التي يقودها الفلسطيني “مسروقة”.

ولفتت إلى أن الأمن بدأ تحقيقات في الحادث لمعرفة خلفياته.

وبخلاف الرواية الإسرائيلية، لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي من مصادر فلسطينية حول الحادثة. (الأناضول)