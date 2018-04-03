“الصحة العالمية” تعلن رصد 84 وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن

اليمن: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها رصدت 84 حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير إنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 191 مديرية من أصل 333.

وأفاد التقرير أنه “تم أيضا رصد 1516 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات”.

وكشف أن محافظتي إب (وسط)، والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

ومؤخراً، أطلقت وزارة الصحة اليمنية، حملة واسعة للتطعيم ضد مرض الدفتيريا، في محاولة لتفادي انتشار متزايد للمرض، واستهدفت أكثر من 2.6 مليون طفل.

وينتقل مرض “الدفتيريا” عبر جرثومة تدعى “الوتدية الخناقية”، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحياناً الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل/نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم. (الأناضول)