وزير الخارجية اليمني: السلام ممكن إذا تم الالتزام بمرجعيات الحل

مأرب: قال نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فجر الثلاثاء، إن السلام في بلاده ممكن إذا تم الالتزام بمرجعيات الحل.

وأضاف المخلافي، في تغريدات له على حسابه الرسمي في “تويتر”، أن “‏السلام في اليمن، هدف الحكومة والأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن السلام “ممكن إذا جرى الالتزام بمرجعيات الحل التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة”.

ولفت إلى أن من شروط تحقق السلام “البناء على ما تحقق في الكويت وتنفيذ مجموعة من الخطوات الأساسية لبناء الثقة وفِي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا”.

وقال إنه التقى، مساء الاثنين، في جنيف بالمبعوث الأممي “مارتن جريفيث”، وبحثا زيارة الأخير لصنعاء ولقاءاته التي عقدها وزيارته القادمة إلى عدن.

كما بحث الطرفان برنامج تحركات المبعوث الأممي، قبل ذهابه إلى نيويورك، لتقديم إحاطته الأولى لمجلس الأمن في 17 أبريل/ نيسان الجاري.

وتطالب الحكومة اليمنية، الحوثيين بالعودة إلى مرجعيات الحل في البلاد، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية (2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (2013)، والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. (الأناضول)