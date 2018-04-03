الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

رام الله: شنت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 11 فلسطينياً.

ولم تشر هيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت الخبر الثلاثاء، ما إذا كان لأي من الأسرى انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين، تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.

وتأتي حملة الاعتقالات وسط حالة من التوتر بعد استشهاد 16 فلسطينياً برصاص قوات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، في إطار “مسيرات العودة”، التي من المخطط لها أن تستمر حتى “ذكرى النكبة” (ذكرى تأسيس إسرائيل) منتصف أيار/مايو القادم.

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن افتتاح سفارتها في القدس سيتم في الذكرى السبعين لـ”تأسيس″ دولة إسرائيل في أيار/مايو. (د ب أ)