بن سلمان يبحث فرص الشراكة مع “وارنر براذرز″ الأمريكية للترفيه

الرياض: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لوس أنجليس الثلاثاء، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “وارنر براذرز″ الأمريكية للترفيه كيفن تسوجيهارا، وكبار المسؤولين من عدد من الشركات التابعة للمجموعة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، إلى جانب بحث فرص التدريب للشباب السعودي.

كان بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في العشرين من آذار/مارس الماضي في زيارة مطولة شملت لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكثير من اللقاءات السياسية والاقتصادية. (د ب أ)