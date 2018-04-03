جاي زي يكشف عن إعجابه الشديد بنجمي الراب “سنوب دوغ” و”إيمينيم”

لوس أنجليس: أشاد نجم الراب الأمريكي جاي زي، بزميليه في الساحة الفنية، نجمي الراب الشهيرين، “سنوب دوغ” و”إيمينيم”، بحسب ما جاء في تقرير إخباري، الثلاثاء.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن جاي زي (48 عاماً) وصف سنوب دوغ (46 عاماً) بأنه صاحب “صوت رائع حقاً”، مؤكداً أنه يمكنه أن يحول أي أغنية يقدمها إلى أغنية عظيمة.

وفي الوقت نفسه، أشاد جاي زي المتزوج من نجمة موسيقى الـ”آر آند بي” الأمريكية، بيونسيه (36 عاماً) بصوت النجم الأمريكي الشهير، إيمينيم (45 عاماً)، الذي أكد أن صوته “مذهل”.

وكان إيمينيم كشف في أواخر العام الماضي عن اعجابه الشديد بجاي زي أيضاً، حيث وصفه بأنه “مثير للإعجاب”، لأنه تمكن من الحفاظ على مسيرته الفنية الطويلة، دون أن يضطر إلى تغيير شخصيته، معرباً عن إعجابه بالطريقة التي تمكن من خلالها الحفاظ على قاعدة معجبيه الكبيرة على مدار السنين، وبقدرته على أن تظل أعماله “مناسبة” للذوق العام، دون الحاجة إلى تغيير نفسه أو موسيقاه.

وقال إيمينيم وقتها: “أتفهم نقطة ألا يُعجب المرء بما يحبه والداه، ولكننا من الممكن أيضاً أن نرى أشخاصاً في الاربعينيات من العمر يستمعون إلى الموسيقى مع أبنائهم الذين قد يكونوا في العشرينات من العمر، وذلك في الوقت الذي يستمتع فيه الجميع بنفس (العمل الموسيقي)… هذا يجعلني أفكر في جاي زي”. (د ب أ)