غوتيريش يسعى لمحادثات سلام في اليمن ووصول مساعدات الإغاثة

جنيف: ناشد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف المتحاربة في اليمن الثلاثاء التوصل لتسوية سياسية لإنهاء صراع دخل عامه الرابع وترك أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات.

وأضاف في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف، “أحث جميع الأطراف على العمل مع مبعوثي الخاص الجديد مارتن غريفيث دون تأخير”.

وتسعى المنظمة الدولية للحصول على مساعدات إنسانية لليمن هذا العام حجمها ثلاثة مليارات دولار.

ودعا غوتيريش إلى الإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية خاصة شحنات الأغذية والأدوية والوقود. وقال “مطار صنعاء شريان حياة أيضاً ويجب أن يظل مفتوحاً”. (رويترز)